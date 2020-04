Luksemburg: Tylko 15 nowych przypadków koronawirusa

W ciągu doby w Luksemburgu potwierdzono 15 kolejnych przypadków koronawirusa, co zwiększa liczbę wykrytych infekcji do 3307. W kraju zmarło dotąc 67 osób zakażonych koronawirusem - poinformowały we wtorek władze Luksemburga.

15 infekcji to duży spadek, biorąc pod uwagę, że wcześniej notowano nawet ponad 100 infekcji dziennie.

31 pacjentów jest obecnie na intensywnej terapii. Kolejnych 161 jest hospitalizowanych. W sumie 486 pacjentów zostało wypisanych ze szpitala, w porównaniu z 467 w poniedziałek.

Od wybuchu pandemii przeprowadzono 29523 testów.

