Lwów bombardowany. Zagrożone bezcenne dla Polski zabytki

Rozpoczyna się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy. Bitwa w obwodzie donieckim, gdzie rosyjska armia skoncentrowała swoje główne siły, może zadecydować o losach tej wojny. Rosjanie bombardują też miasta zachodniej Ukrainy. Rakiety spadły na Lwów, w którym znajduje się wiele zabytków ważnych dla ukraińskiej oraz polskiej historii. Możemy stracić je bezpowrotnie.

Przed kilkoma dniami Rosjanie przeprowadzili pięć ataków rakietowych na Lwów. Kiedy bombardowane jest to miasto, wzrastają obawy o znajdujące się tam zabytki.

Pośród pięciu ukraińskich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest również stary Lwów.

Pamiątek z naszej historii na Ukrainie nie brakuje, jednak to Lwów budzi nad Wisłą najwięcej historycznych resentymentów.

Wciąż giną i cierpią Ukraińcy atakowani przez Rosjan. Rakiety spadają na infrastrukturę przemysłową, ale i budynki mieszkalne w całej Ukrainie. Ostatnio także na Lwów.

To miasto szczególnie mocno związane z naszą historią i dziedzictwem narodowym. Tam znajduje się jeden z pięciu zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO - stary Lwów. Na tej liście są też: ławra Peczerska i Sobór Sofijski w Kijowie, rezydencja metropolitów Bukowiny i Dalmacji w Czerniowach oraz ruiny antycznego Czersonezu na Krymie, zajętym w 2014 r. przez Rosjan.

Wbrew konwencji haskiej

Choć Putin podkreśla, że jego wojna ma wyzwolić ludność rosyjskojęzyczną spod dyktatury ukraińskich nazistów, a Ukraina, to historycznie część Wielkiej Rusi, kolebki wielkiej Moskwy, nie przeszkadza mu to wcale w jej bombardowaniu.

Zgodnie z Konwencją haską zabytki i obiekty kultury oznaczone są symbolem błękitnej tarczy, który ma uchronić je przez zniszczeniem. Jednak Rosjanie pokazali już wielokrotnie, że nie respektują międzynarodowych przepisów.

Przy okazji znikają więc również zabytki, które Rosja uznaje za część swojego historycznego dziedzictwa, a jednocześnie są też ważne dla dziejów całej Europy. Przez stulecia Lwów był miastem wielokulturowym. Obok siebie żyli tu Polacy, Żydzi, Ormianie i Ukraińcy.

Ataki rakietowe na cywilne dzielnice

- Jeżeli Rosjanie zdecydują się na ataki rakietowe na cywilne kwartały Lwowa, to część zbytków historycznych miasta, w tym polskie dziedzictwo kulturalne we Lwowie może ulec zniszczeniu - przyznaje w rozmowie z WNP.PL Tadeusz Iwański, kierownik działu Zespołu Białorusi, Mołdawii i Ukrainy w Ośrodku Studiów Wschodnich.

Przypomina, że już wcześniej były uderzenia rakietowe na Centrum Szkoleniowe w Jaworowie, a także na część lwowskiego lotniska, więc to nie jest tak, że miasto jest bezpieczne.

- Mimo wycofania się części rosyjskich wojsk lądowych z północy Ukrainy, Rosjanie nie zrezygnowali z uderzeń rakietowych na miasta. Są w stanie uderzyć gdziekolwiek, w każdy punkt na Ukrainie. W tej chwili coraz więcej jest informacji o rosyjskich groźbach ataków na szlaki i infrastrukturę związaną z pomocą wojskowa, jaką Zachód dostarcza Ukrainie - podkreśla Iwański.

Bombardowanie zabytków i teatrów

Rosjanie już wcześniej grozili, że pomoc ta będzie traktowana jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. - Już wykonują uderzenia na linie komunikacyjne, co jakiś czas bombardowane są węzły kolejowe. Ma to utrudnić logistykom dostawy uzbrojenia na Ukrainę, a także z zachodniej części Ukrainy w rejon bezpośrednich działań wojennych.

Lwów też jest na tej liście. Zajmuje nawet na niej ważne miejsce. Skoro Rosjanie nie mieli żadnych skrupułów przed bombardowaniem zabytkowej części miasta i teatru w Chersoniu, zniszczyli teatr w Mariupolu, to nie ma pewności, że nie powtórzą tego w innych miastach, Lwowa nie wykluczając.

Do tej pory Lwów, jak i cała zachodnia Ukraina, nie były intensywnie atakowane przez Rosjan. Przez tygodnie to głównie przez Lwów płynęły z całej Ukrainy tłumy uchodźców z bombardowanych miast na Zachód, głównie do Polski.

W drugą stronę, również przez Lwów, płynie nieprzerwanie pomoc militarna z USA, państw NATO oraz z innych krajów dla Ukrainy. Rakiety które kilka dni temu spadły na Lwów, zabiły i raniły kilkunastu cywilów, miały przede wszystkim zniszczyć transporty broni oraz infrastrukturę kolejową.

Na infrastrukturze się nie kończy

Rosjanie liczą, że w ten sposób przerwą łańcuch dostaw broni dla Ukrainy i opóźnią dalsze jej przekazywanie walczącym oddziałom na Wschodzie Ukrainy.

Nie ma żadnej pewności, że ataków nie będzie więcej. I że na infrastrukturze się skończy. - Nie możemy wykluczyć, że Rosjanie będą bombardować lotnictwem, rakietami i artylerią także cywilne kwartały miasta - uważa Tadeusz Iwański.

Podkreśla, że rosyjskie działania w Mariupolu i wielu innych ukraińskich miastach pokazują, że systematyczne zamienianie budynków w gruzy, niosące śmierć cywilnej ludność, to ich cel i taktyka nastawiona na zastraszenie obrońców.

Zbrodnie wojenne

Skoro Putin nie ma oporów przed popełnieniem zbrodni wojennych i to w sposób zaplanowany, nieincydentalny, trudno wykluczyć najgorszy nawet scenariusz.

- Rosjanie mordują cywilów, to tym bardziej nie będą liczyli się z naszym dziedzictwem kulturowym. We Lwowie pamiątek związanych z naszym dziedzictwem kulturowym, które bezpowrotnie mogą być stracone, jest wiele - przypomina Iwański.

Uważa, że zagrożony może być Cmentarz Łyczakowski, najstarsza nekropolia Lwowa, gdzie znajdują się groby wielkich Polaków czy Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie pochowani są najmłodsi jego obrońcy polegli w walkach o miasto z latach 1918-1920 r. Najmłodszy obrońca miał 9 lat.

- Takich miejsc nie brakuje nie tylko w całej zachodniej Ukrainie, Galicji, częściowo na Wołyniu, ale także w centralnej części kraju czy na Podolu - wyjaśnia dyrektor OSW.

- Nie można wykluczyć, że w odwecie za dostawy Rosjanie zaatakują cywilne kwartały miasta i bomby zaczną spadać na stary Lwów, muzea i inne jego zabytki - dodaje.

Grabieże i gwałty

Jeśli nawet część lwowskich zabytków ocalałaby z wojennej pożogi, ale wojna skończyłaby się przegraną Ukrainy, to miejscowe zbiory dostałyby się w ręce Rosjan i nie można wykluczyć, że znikną na lata, jak wiele innych, ważnych zabytków dla kultury świata, dotychczas przez nich zagrabionych.

Muzealnicy ukraińscy alarmują, że tak się właśnie dzieje na Krymie. Tamtejsze zabytki Rosjanie traktują jako „trofjejne” i wywożą do siebie. W zajętych ukraińskich miejscowościach rosyjscy żołnierze rabują sklepy i bankomaty, ale też prywatne mieszkania, zabierając nawet sztućce i używane ubrania.

Czy miałyby dla nich znaczenie ukraińskie zabytki związane z historią Polski? Zwłaszcza obecnie, kiedy staliśmy się jednym z pierwszych obiektów napaści rosyjskiej propagandy.

Niepowetowane straty

Nieprzypadkowo akurat teraz grupa działaczy ze Smoleńska domaga się likwidacji polskiego pomnika w miejscu kaźni polskich oficerów w Katyniu.

Ich zdaniem rząd rosyjski ustąpił w kwestii katyńskiej, aby utrzymać normalne relacje z Polską. Grożą, że teraz, kiedy normalnych relacji między Polską i Rosją już nie ma, nadszedł czas by inaczej spojrzeć na Katyń.

Według dr. Fedira Androszczuka dyrektora Muzeum Narodowego Historii Ukrainy, trwa zabezpieczanie najważniejszych zabytków ze skarbców muzealnych.

Na dzień przed wybuchem wojny w Ukrainie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został powołany zespól ds. pomocy dla Ukrainy w dziedzinie kultury - Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie.

Sąsiedzka pomoc

W porozumieniu z partnerami ukraińskimi, właścicielami i gospodarzami obiektów centrum pomaga ponad 50 ukraińskim instytucjom kultury na terenie Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Drohobycza czy Berdyczowa. Gromadzi i przekazuje sprzęt oraz specjalistyczne materiały do zabezpieczania zbiorów i zabytkowych budowli, gaśnice, koce gaśnicze i niepalne, tkaniny niepalne oraz wełnę mineralną.

- Jednocześnie od momentu rozpoczęcia działań wojennych, na wszelki wypadek, zostały zabezpieczone magazyny w Polsce, gdyby strona ukraińska zdecydowała się na ewakuację zbiorów, ale to jest decyzja suwerennego państwa ukraińskiego - zapewnia Piotr Gliński, minister kultury, wicepremier.

Jednym z rozwiązań zapewnienia ochrony zbiorów podczas wojny jest wysłanie ich, przynajmniej tych najważniejszych, zagranicę. Kolumny Adama Mickiewicza czy Kościoła Bożego Ciała we Lwowie przenieść się raczej nie da. Ale zbiory muzealne i obrazy z galerii sztuki, już tak.

Myślą o tym również muzealnicy ukraińscy. Według dyrektora Androszczuka podjęli takie działania.