Maas: misji OBWE w Donbasie nie wolno blokować z powodu pandemii

Szef MSZ Niemiec Heiko Maas powiedział w czwartek po wideokonferencji "czwórki normandzkiej", że obecna pandemia koronawirusa nie może być pretekstem do utrudniania pracy obserwatorów specjalnej misji monitoringowej (SMM) OBWE w ogarniętym konfliktem Donbasie na wschodzie Ukrainy.

Jednakże szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow powiedział na konferencji prasowej po rozmowach, że "nie ma żadnego blokowania dostępu" misji monitoringowej do Donbasu. Zarzuty o takie blokowanie nazwał "argumentacją wyssaną z palca i mocno upolitycznioną".

Jego zdaniem obserwatorzy SMM mają dostęp do stref kontrolowanych przez separatystów, muszą jedynie poddać się "krótkiej kwarantannie", by wjechać na to terytorium.

Szef rosyjskiej dyplomacji zapewnił ponadto, że w innych strefach konfliktów na świecie OBWE zamroziła działalność swoich misji z powodu pandemii.

Ławrow poinformował po wideokonferencji, że ministrowie spraw zagranicznych "czwórki normandzkiej" (Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy) omówili realizację ustaleń przywódców państw "czwórki" ze szczytu w Paryżu pod koniec ubiegłego roku. Spośród 9 punktów dokumentu końcowego z Paryża wypełniono, i to częściowo, tylko jeden - o wymianie więźniów pomiędzy Ukrainą i separatystami - ocenił. Na czwartkowej wideokonferencji szefowie dyplomacji opowiedzieli się za dalszymi wysiłkami na rzecz uzgodnienia wykazów osób, które mają zostać objęte dalszą wymianą - relacjonował.

Jak wyjaśnił, trwa proces ustalania kolejności działań na rzecz wymiany osób przetrzymywanych przez walczące strony, co określił jako "pracę techniczną". Zdaniem Ławrowa jest nadzieja na to, że strony reprezentowane w grupie kontaktowej do spraw konfliktu w Donbasie osiagną w tej sprawie postęp.

Przedstawiciel Rosji uważa, że "celem i podstawą" uregulowania konfliktu w Donbasie jest nadanie mu przez Ukrainę odrębnego statusu. Zarzucił władzom w Kijowie, że "uchylają się od bezpośredniego kontaktu" z przedstawicielami tzw. republik ludowych, donieckiej i ługańskiej (DRL i ŁRL).

Natomiast szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba mówił na briefingu po telekonferencji, że Ukraina jest gotowa do dialogu ze swoimi obywatelami, mieszkającymi na terytoriach nieznajdujących się pod kontrolą Kijowa, jednak nie będzie prowadzić rozmów z "nielegalnymi formacjami".

"Nie powinniśmy rozmawiać z tymi nielegalnymi formacjami, które nie są w należyty sposób uprawnione do reprezentowania interesów Ukraińców z okupowanych terytoriów" - oświadczył. Ukraina nigdy nie będzie przekraczać swoich "czerwonych linii" - podkreślił.

Szef ukraińskiej dyplomacji wyjaśnił, że rozmowy ministrów "czwórki" dotyczyły m.in. wymiany przetrzymywanych osób. "Jesteśmy jeszcze daleko od realizacji formuły wymiany +wszyscy na wszystkich+, dlatego należy iść naprzód. Tu Rosja i Ukraina powinny kontynuować współpracę" - powiedział Kułeba.

Jak dodał, w czasie telekonferencji podkreślił konieczność uwolnienia Ukraińców, przetrzymywanych na terytorium Federacji Rosyjskiej i na zaanektowanym przez Rosję w 2014 roku Krymie. "Zwróciłem się do swojego rosyjskiego kolegi z wezwaniem do prowadzenia aktywnych działań w celu ich uwolnienia" - relacjonował.

Kułeba zaznaczył, że termin szczytu liderów czwórki normandzkiej nie jest ustalony, ale spotkanie "pozostaje na porządku dziennym".

Poinformował także, że szefowie dyplomacji uzgodnili, iż trójstronna grupa kontaktowa ds. uregulowania konfliktu w Donbasie omówi w najbliższym czasie szczegóły ogłoszenia zawieszenia broni

Wcześniej w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że ustalenia podjęte na szczycie w Paryżu nie zostały wykonane, dlatego kolejny szczyt przywódców "czwórki normandzkiej" wymaga "przygotowania gruntu".

W grudniu w Paryżu liderzy "czwórki" ustalili, że kolejny szczyt odbędzie się w ciągu czterech miesięcy.

Jako format normandzki bądź "czwórkę normandzką" określa się grono państw prowadzących rozmowy na temat uregulowania konfliktu w ukraińskim Donbasie. Konflikt ten trwa od wiosny 2014 roku. W miesiącach po obaleniu na Ukrainie prezydenta Wiktora Janukowycza wspierani przez Rosję separatyści proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze tzw. republiki ludowe - doniecką i ługańską.

