Macedonia Płn.: 86 nielegalnych imigrantów w ciężarówce; wśród nich nieletni

W czasie rutynowej kontroli północnomacedońska policja znalazła w ciężarówce 86 nielegalnych imigrantów z Pakistanu, Syrii i Indii, w tym nieletnich, w pobliżu miasta Gewgelija przy granicy z Grecją - poinformowały w niedzielę władze Macedonii Płn.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. 44-letni kierowca ciężarówki został aresztowany; grozi mu do pięciu lat więzienia za przemyt ludzi.

Policja nie podała szczegółów dotyczących migrantów. Prawdopodobnie wjechali oni do Macedonii Północnej z terytorium Grecji i zmierzali do Serbii oraz do bogatszych krajów europejskich - pisze agencja AP. Wszyscy zostali umieszczeni w ośrodku w Gewgelii i mają zostać odesłani do Grecji.

Rozluźnienie restrykcji nałożonych podczas pandemii Covid-19 spowodowało, że więcej migrantów próbuje przedostać się do Europy tak zwanym bałkańskim szlakiem.