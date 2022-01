Macedonia Płn.: Parlament zatwierdził nowy rząd socjaldemokratów i partii mniejszości albańskiej

Parlament Macedonii Północnej zatwierdził nowy rząd złożony z przedstawicieli Socjaldemokratycznego Związku Macedonii (SDSM) i dwóch partii mniejszości albańskiej. Na czele gabinetu stanął Dimitar Kowaczewski.

Rząd zatwierdzono w nocy z niedzieli na poniedziałek 62 głosami w 120-osobowym Zgromadzeniu Republiki Macedonii Północnej. W jego skład wejdą przedstawiciele SDSM nowego premiera, którym przypadnie 12 z 21 ministerstw, oraz dwóch partii reprezentujących mniejszość albańską w kraju - Demokratycznego Związku na rzecz Integracji (DUI) oraz Alternatywy, które obejmą dziewięć resortów.

Przeciwko zatwierdzeniu nowego gabinetu głosowali deputowani największej opozycyjnej partii WMRO-DPMNE, których zdaniem jedynie wybory mogłyby zapewnić wiarygodność nowemu gabinetowi.

Kowaczewski zapowiedział, że jego rząd skupi się na sytuacji ekonomicznej kraju, pogorszonej przez pandemię koronawirusa i wzrost cen gazu. "Skutki pandemii i wzrostu cen gazu pozostają największym wyzwaniem dla naszego rozwoju, dlatego rząd opracuje plan wsparcia obywateli i macedońskiej gospodarki" - powiedział w parlamencie lider SDSM.

Kowaczewski był wiceministrem finansów w rządzie swojego poprzednika, Zorana Zaewa, który w związku z porażką SDSM w październikowych wyborach lokalnych ustąpił ze stanowiska premiera i lidera socjaldemokratów.

Zaew, doprowadzając do zmiany nazwy bałkańskiego państwa z "Macedonia" na "Macedonia Północna", zakończył trwający od rozpadu Jugosławii konflikt z sąsiednią Grecją, co pozwoliło Skopje wstąpić do NATO. Droga kraju do Unii Europejskiej jest jednak blokowana przez dotyczący tożsamości i historii kraju konflikt z Bułgarią. Kowaczewski zapewnił, że będzie kontynuować dialog z Sofią, jednak nie zamierza negocjować podnoszonych przez Bułgarię kwestii tożsamościowych. Premier Bułgarii Kirił Petkow przyjedzie do Macedonii Północnej we wtorek.

Zgodnie z konstytucją kraju nowy rząd rozpoczął pracę z dniem zatwierdzenia go w parlamencie.