Macedonia Płn.: Rau: należy respektować prawo Ukrainy do decydowania o sobie

Należy przekazać Ukrainie to, czego potrzebuje, by wygrać wojnę, w tym broń, oraz respektować jej prawo do decydowania o sobie – także o tym, kiedy, jak i na jakich warunkach będzie chciała podjąć rozmowy pokojowe – powiedział w czwartek szef MSZ Zbigniew Rau, pełniący obecnie funkcję przewodniczącego OBWE.

Rau, który od poniedziałku przebywa z wizytą na Bałkanach, w czwartek wziął udział w konferencji Prespa Forum Dialogue w Ochrydzie w Macedonii Północnej. Konferencja dotyczyła roli i przyszłości Bałkanów Zachodnich we współczesnej architekturze bezpieczeństwa Europy; Rau uczestniczył w panelu dotyczącym sytuacji Ukrainy i jej przyszłości po wojnie.

"Bez wątpienia znajdujemy się w decydującym momencie naszej historii. Po wojnie na Ukrainie świat nie będzie już taki sam" - mówił Rau.

Według niego wojna na Ukrainie nie tylko stanowi koniec pewnej epoki dla Europy, ale też ma ogromny i długotrwały wpływ na bezpieczeństwo w obszarze euroatlantyckim i poza nim. Rau wyraził nadzieję, że cała społeczność OBWE wyciągnie z tego wnioski i podejmie działania, by wzmocnić porządek w Europie oparty na zasadach i wartościach demokratycznych.

Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że pytanie "co po wojnie w Ukrainie?" należy rozważać w trzech płaszczyznach - przyszłości Ukrainy, Rosji i wspólnoty transatlantyckiej.

Zdaniem Raua Ukraina przede wszystkim powinna wyjść z wojny jako zwycięzca. Wówczas należy przywrócić jej integralność terytorialną i pomóc jej w odbudowie: gospodarczej, społecznej i ekonomicznej, przy wzmacniającej się w tym kraju demokracji - dodał.

Rosja - mówił Rau - musi w wyniku konfliktu zrezygnować z imperialnego podejścia i zacząć traktować swoich sąsiadów jak równych sobie.

Natomiast wspólnota międzynarodowa - przekonywał Rau - powinna być po wojnie zjednoczona, broniąc wspólnych wartości i zasad oraz chroniąc je. Powinna też włączyć do swojego grona inne kraje; jak stwierdził, szczególnie UE powinna poszerzyć się w przyszłości o Albanię, Czarnogórę, Macedonię Północną, Ukrainę, Mołdawię, ale też Gruzję.

Szef MSZ zaznaczył, że nie zgadza się z tymi, którzy takie stwierdzenia nazywają naiwnymi. Według Raua aby do tego doprowadzić, wystarczy dać Ukrainie to, czego potrzebuje, by wygrać wojnę, do której doszło wskutek rosyjskiej agresji, w tym broń, oraz respektować jej prawo do decydowania o sobie - także o tym kiedy, jak i na jakich warunkach będzie chciała podjąć negocjacje pokojowe.

Kolejny czynnik to praca nad tym, by w Rosji - przede wszystkim w społeczeństwie rosyjskim - doszło do przełomu. Natomiast wspólnota międzynarodowa powinna bezwzględnie chronić wartości demokratycznych i godności człowieka, niezależnie od tego, co na temat konsekwencji agresji mówią lobbyści czy "ludzie o wąskich horyzontach" - powiedział. W przeciwnym razie przemoc na Ukrainie, i nie tylko, będzie eskalowała, nawet do wybuchu wojny nuklearnej - podkreślił Rau.