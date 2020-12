Macedonia Płn.: Zatrzymano ośmiu podejrzanych o planowanie zamachu terrorystycznego

Policja w Macedonii Północnej poinformowała w poniedziałek o zatrzymaniu ośmiu osób, podejrzanych o planowanie zamachu terrorystycznego w tym kraju; jeden z zatrzymanych był już wcześniej skazany za kontakty z Państwem Islamskim (IS).

Zatrzymań dokonano w niedzielę późnym wieczorem. Zatrzymani mają od 21 do 31 lat. Zostali już oskarżeni o zamiar "utworzenia organizacji terrorystycznej, opartej na wzorcach ideologicznych (...) IS, aby dokonać zabójstw i zniszczyć budynki publiczne" - przekazała policja. Nie podała, jakie miejsca, czy obiekty podejrzani obrali za cele. Terrorystom grozi do 10 lat więzienia.

Policja zajęła dużą partię broni, amunicji i wyposażenia wojskowego, które podejrzani ukryli w pobliżu położonego na północy kraju miasta Kumanowo, gdzie konstruowali też ładunki wybuchowe i testowali je.

Mężczyźni komunikowali się przez platformy internetowe, gdzie wymieniali informacje na temat transportu broni i produkcji kamizelek kuloodpornych.

W 2016 roku władze Macedonii Płn. oceniły, że około 150 obywateli tego kraju udało się na Bliski Wschód, by walczyć u boku rebeliantów z IS w Iraku i Syrii.

Większość z nich pochodziła z albańskiej mniejszości muzułmańskiej, która stanowi blisko jedną czwartą liczącej 2,1 mln populacji Macedonii Płn.