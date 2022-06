Macedonia Północna: Rau: OBWE wspiera reformy w państwach Bałkanów Zachodnich

OBWE poprzez swoje programy wspiera reformy instytucjonalne i konstytucyjne w państwach Bałkanów Zachodnich, które praktycznie prowadzą do spełniania warunków stawianych tym krajom przez UE w procesie przedakcesyjnym – powiedział w czwartek szef MSZ i przewodniczący OBWE Zbigniew Rau.

Rau, który obecnie przewodniczy OBWE, od poniedziałku przebywa z wizytą w Bałkanach Zachodnich; odwiedził Czarnogórę i Albanię; w czwartek i piątek odwiedza Macedonię Północną, gdzie już rozmawiał z jej prezydentem Stevo Pendarovskim. Spotka się też z premierem Dimitarem Kovacheskim i ministrem spraw zagranicznych Bujarem Osmanim.

Minister weźmie także udział w odbywającej się w Ochrydzie konferencji Prespa Forum Dialogue, która będzie dotyczyć roli i przyszłości Bałkanów Zachodnich we współczesnej architekturze bezpieczeństwa Europy oraz sytuacji w Ukrainie. Rau ma w planach także spotkanie z zastępczynią sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo.

Odnosząc się do całości wizyty na Bałkanach Zachodnich Rau w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że jest ona pomyślana w ten sposób, by jako szef OBWE mógł odwiedzić te państwa, które w największy sposób odpowiadają za społeczną harmonię i polityczną stabilność w regionie.

Wskazał, że wszystkie te państwa są członkami NATO, żadne z nich nie ma kłopotów wewnętrznych ani konfliktów z sąsiadami i to wprowadza na Bałkanach element bezpieczeństwa i stabilności.

"Z polskiej perspektywy są to państwa posiadające bardzo dobre relacje polityczne z naszym krajem. Polska cieszy się w nich zaufaniem i szacunkiem. Wynika to między innymi z tego, że jesteśmy zdecydowanym zwolennikiem ich jak najszybszej akcesji do UE, mogą na nas liczyć. I w czasie tej wizyty czy to w Czarnogórze czy Albanii odbyliśmy wiele spotkań dotyczących tego mozolnego procesu akcesyjnego" - powiedział Rau.

"Trzeba powiedzieć, że odczuwa się tu pewne rozgoryczenie zarówno elit politycznych jak i niedowierzanie i wręcz zniecierpliwienie tutejszych społeczeństw. Jeśli ta perspektywa unijna ulega stałemu odkładaniu, to to przekłada się na stan daleko posuniętego sceptycyzmu przechodzącego w obojętność" - dodał.

Jak podkreślił Rau, OBWE poprzez swoje różne programy, szczególnie wpierające reformy instytucjonalne, konstytucyjne, które praktycznie prowadzą do spełniania warunków stawianych przez UE, jest organizacją bardzo pomocną i docenianą przez społeczeństwa.

"Założenie jest takie, że OBWE inaczej niż UE, nie wskazuje, co to państwo ma w procesie przedakcesyjnym zrobić, tylko otwiera taką paletę możliwości pomocy i państwa i poszczególne resory wskazują w jakim zakresie ich zdaniem ta pomoc i na jakich warunkach powinna być świadczona" - podkreślił minister.

W styczniu 2022 roku Polska objęła roczne przewodnictwo w OBWE; w przyszłym roku przejmie je Macedonia Północna.