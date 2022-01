Macron i von der Leyen rozmawiali o priorytetach przewodnictwa w UE

W piątek prezydent Emmanuel Macron spotkał się z szefową KE Ursulą Von der Leyen w Paryżu w związku z przejęciem przewodnictwa Francji w Radzie UE od 1 stycznia. Przywódcy rozmawiali o priorytetach prezydencji oraz bezpieczeństwie UE, w tym o relacjach z Rosją, sytuacji na Ukrainie i w Kazachstanie.

Prezydent Macron, mówiąc o priorytetach francuskiego przewodnictwa, wskazywał na dekarbonizację, pakiet klimatyczny, digitalizację, podatek od CO2, Europę socjalną oraz debatę nad pensją minimalną.

Ursula Von der Leyen podkreśliła, że model wzrostu UE powinien zakładać jednocześnie konkurencyjność oraz politykę socjalną.

27 unijnych komisarzy, w tym przewodnicząca von der Leyen przyjechali do Paryża w czwartek. Zostali przyjęci przez prezydenta Macrona na kolacji w Pałacu Elizejskim.

Macron podkreślił również konieczność budowania obrony UE opartej na europejskim przemyśle zbrojeniowym oraz wspólnych działaniach, w tym wspólnych operacjach i interwencjach krajów członkowskich.



Komisarze i szefowa UE wraz z prezydentem Francji odwiedzili również w piątek rano Panteon, aby oddać hołd Jeanowi Monnetowi i Simone Veil, zasłużonym w tworzeniu struktur UE i podkreślaniu jej humanistycznych wartości.



W piątek przewidziane są również spotkania komisarzy na seminariach z rządem oraz rozmowy w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie.



Podczas trwającego 6 miesięcy francuskiego przewodnictwa w UE zaplanowano około 400 spotkań, głównie w ciągu pierwszych trzech miesięcy z powodu kwietniowych wyborów prezydenckich we Francji.



W przyszłym tygodniu w Paryżu zostanie przyjęty przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel; zapowiedziano przemówienie prezydenta Macrona, po którym 19 stycznia nastąpi debata w Parlamencie Europejskim, a następnie odbędzie we Francji nieformalny szczyt europejski 10 i 11 marca.