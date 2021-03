Macron: Lockdown zostanie rozszerzony na cały kraj

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił podczas telewizyjnego orędzia do narodu wprowadzenie lockdownu na terenie całego kraju. Nowe obostrzenia sanitarne będą obowiązywały od 3 kwietnia do 2 maja.

Niezmiennie obowiązywać będzie godzina policyjna od godz. 19 na terenie całego kraju. Powroty do kraju z zagranicy będą możliwe w każdym momencie - zapewnił prezydent.

Szkoły będą funkcjonować w trybie zdalnym w pierwszym tygodniu kwietnia, a następnie na terenie całego kraju wprowadzone będą dwutygodniowe ferie wiosenne. Oznacza to przesunięcie tego okresu wypoczynkowego dla części terytorium kraju.

Kampania szczepień przeciw koronawirusowi zostanie przyspieszona, a od połowy czerwca wszyscy mieszkańcy kraju będą mogli zgłaszać się na szczepienia - zaznaczył.

Obostrzenia do tej pory obowiązujące w 19 ze 101 departamentów Francji będą rozszerzone na całe terytorium kraju - poinformował prezydent.



Główne obostrzenia to zamknięcie sklepów z wyjątkiem tych sprzedających produkty pierwszej potrzeby, zakaz przemieszczania się między departamentami oraz nakaz pozostawania w promieniu 10 km od miejsca zamieszkania. Dodatkowo zdalnie mają pracować wszyscy ci, którzy mają taką możliwość.





Szef państwa zapowiedział "tolerancję", jeśli chodzi o przemieszczanie się w czasie świąt wielkanocnych. Zarówno w Wielką Niedzielę, jak i w Wielki Poniedziałek przemieszczanie się między departamentami będzie tolerowane, jednak prezydent zaapelował, aby z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo bliskich ograniczyć kontakty międzyludzkie do minimum.

Po feriach wiosennych 26 kwietnia przedszkola i szkoły podstawowe wrócą do nauki stacjonarnej, a nauka zdalna będzie kontynuowana w gimnazjach oraz liceach do 3 maja.



Prezydent zapewnił również, że służby medyczne zwiększają liczbę łóżek na oddziałach intensywnej terapii do 10 tys. z obecnie dostępnych 7665.



Sytuacja sanitarna jest poważna, szpitale są przeciążone, ale poradzimy sobie - zapewnił Macron, dziękując obywatelom za rok wyrzeczeń w czasie pandemii Covid-19, a służbom za poświęcenie i wytrwałość.



W najbliższym czasie szczepienia przeciw koronawirusowi dostępne będą od 31 marca dla osób powyżej 70. roku życia, od 16 kwietnia dla osób powyżej 60. roku życia, natomiast od 15 maja dla osób powyżej 50. roku życia.