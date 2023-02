Macron ma nowy plan na Afrykę. To odpowiedź na agresywną politykę Rosji i Chin

Prezydent Francji Emmanuel Macron ma ogłosić w poniedziałek w Pałacu Elizejskim nową strategię gospodarczą i militarną wobec Afryki na nadchodzące lata. W środę francuski przywódca udaje się w podróż na Czarny Kontynent.

Plan Macrona to odpowiedź na coraz bardziej agresywną politykę Chin i Rosji w Afryce. Francuski prezydent chce, by współpraca z Afryką miała charakter bardziej zrównoważony. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się jego podróż do Afryki, ma odwiedzić Gabon, Angolę, Demokratyczną Republikę Konga i Kongo.

Francuskie wpływy na kontynencie zaczynają się kurczyć po tym, jak mniej niż 10 lat temu Francuzi wycofali swoje wojska z Mali, gdzie zamiast nich znaleźli dla siebie miejsce rosyjscy najemnicy. Niewykluczone, że śladem Mali podąży też Burkina Faso. Nie najlepsze nastawienie wobec Francji doprowadziły niedawno do ulicznych protestów przeciwko byłemu kolonizatorowi w krajach zachodniej i północnej Afryki.

Ponadto więzi ekonomiczne Francji z krajami Afryki są coraz luźniejsze ze względu na ekspansywną politykę Chin i Rosji. Według anonimowych źródeł zbliżonych do Pałacu Elizejskiego jedną z propozycji Macrona ma być rozmieszczenie wojsk w regionie Sahelu. Obecnie operacje militarne Francji skoncentrowane na walce z terrorystami z tzw. państwa islamskiego mają miejsce głównie w Nigrze i w Czadzie, gdzie kraj ten ma nadal około 3000 żołnierzy.

Macron chce jednak, by relacje Francji z Afryką opierały się na partnerstwie, a nie postkolonialnej budowie wpływów. Francuski prezydent liczy na zacieśnienie współpracy z Ghaną i Kenią. Planuje zwiększyć francuskie inwestycje w afrykańskim sektorze prywatnym.

Podczas swojej wizyty w Angoli ma skoncentrować się na rozwoju współpracy w rolnictwie, przemyśle spożywczym, a także energetycznym, zwłaszcza jeśli chodzi o ropę i gaz. Do Gabonu Macron jedzie głównie po to, by wziąć udział w lokalnym szczycie związanym ze zmianami klimatu, który będzie dotyczyć ochrony lasów.

Będzie również próbował zacieśnić stosunki z dwoma krajami frankofońskimi: Kongo i Demokratyczną Republiką Konga, skupiając się na gospodarce i kulturze.