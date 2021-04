Macron: państwo musi mieć możliwość kontrolowania swoich granic

Państwo musi mieć możliwość kontrolowania swoich granic, decydować o powrocie tych, którzy przebywają nielegalnie na naszej ziemi – stwierdził prezydent Emmanuel Macron w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika „Le Figaro”.

"Musimy walczyć przeciwko bezkarności" - stwierdził prezydent Macron w poniedziałkowym wywiadzie dla dziennika "Le Figaro", poświęconemu rosnącej przemocy i przestępczości we Francji i proponowanych przez niego rozwiązaniach na około rok przed wyborami prezydenckimi we Francji.

"Przyjmujmy mniej, ale lepiej" - stwierdził szef państwa, pytany o największy w historii procent migrantów we francuskich społeczeństwie, według dyrektora Urzędu ds. Imigracji i Integracji Didiera Leschi, oraz zniecierpliwienie Francuzów i francuskiej prawicy wobec rosnącej liczby imigrantów w kraju.

Prezydent obiecał zwiększenie bezpieczeństwa w kraju oraz zatrudnienie dodatkowych 10 tys. policjantów.

Zapewnił, że w każdym okręgu policyjnym pod koniec jego kadencji będzie więcej funkcjonariuszy policji, niż kiedy objął urząd prezydenta. Ogłosił również utworzenie rezerwy 30 tys. osób w policji oraz 50 tys. rezerwistów w żandarmerii.

"Każdy Francuz zobaczy więcej błękitu policyjnych mundurów w 2022 r. niż w 2017 r." - zapewnił prezydent.

Szef państwa obiecał wzmocnić nadzór, gruntownie ulepszyć szkolenia policjantów i stworzyć szkołę wojenną w Montpellier oraz zwiększyć personel służby więziennej.

Do końca pięcioletniej kadencji zostanie odnowione 50 proc. floty policyjnej. Zamierzamy nawet zmienić mundur policyjny - podkreślił Macron.

Macron wezwał również do rozpoczęcia narodowej debaty na temat konsumpcji narkotyków. "Francja stała się krajem konsumpcji i dlatego musimy przełamać to tabu, rozpocząć poważną debatę krajową na temat konsumpcji narkotyków i jej szkodliwych skutków" - stwierdził szef państwa, mówiąc o "eksplozji" handlu narkotykami we Francji.

Szef państwa obiecał również zwiększenie budżetu wymiaru sprawiedliwości o 8 proc. oraz zwiększenie jej personelu o tysiąc osób, aby skrócić czas rozpatrywanych spraw.

Z Paryża Katarzyna Stańko