Macron proponuje utworzenie stanowiska wysłannika ONZ ds. klimatu

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęconego bezpieczeństwu klimatycznemu, prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował utworzenie stanowiska wysłannika Narodów Zjednoczonych ds. klimatu, którego zadaniem byłoby koordynowanie działań Rady w tym obszarze.

"Walka ze zmianami klimatu i walka o ochronę środowiska to sprawa pokoju i bezpieczeństwa (...). Wzywam Radę Bezpieczeństwa, aby zajęła się tymi kwestiami w ramach swego mandatu" - oświadczył Macron.

W wirtualnym spotkaniu RB ONZ, którego gospodarzem był premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, udział wziął David Attenborough, słynny biolog, pisarz i autor programów dokumentalnych poświęconych przyrodzie, który zwracając się do członków Rady, debatującej na temat bezpieczeństwa klimatycznego, powiedział: "Nie zazdroszczę wam odpowiedzialności, jaką w związku z tym bierzecie na siebie".

Odnosząc się do niszczenia środowiska naturalnego, Attenborough ostrzegł: "Jeżeli pójdziemy nadal tą drogą, to grozi nam załamanie wszystkiego, co daje nam bezpieczeństwo: produkcji żywności, dostępu do czystej wody, temperatury, w której jesteśmy w stanie żyć, i łańcucha pokarmowego oceanów" - podkreślił.

"A jeśli świat natury nie będzie w stanie spełnić swych najbardziej podstawowych potrzeb, to szybko załamie się duża część naszej cywilizacji" - dodał biolog.

Brytyjski premier, który będzie też gospodarzem jesiennego szczytu ONZ w Glasgow, poświęconego walce z ociepleniem klimatu, powiedział podczas wtorkowej sesji: "Wiem, że wielu ludzi na całym świecie powie (o naszej debacie), że są to zielone bzdury, wygłaszane przez tłumy wielbicieli drzew i zjadaczy tofu, które nie są godne międzynarodowej dyplomacji i międzynarodowej polityki (...) Nie mógłbym bardziej nie zgadzać się z takim stanowiskiem".

Listopadowy szczyt w Glasgow będzie największym takim międzynarodowym spotkaniem poświęconym klimatowi od konferencji w Paryżu w 2015, która zaowocowała podpisaniem Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Blisko 200 krajów zobowiązało się wtedy do podjęcia takich kroków, które powstrzymają ocieplanie się naszej planety - przypomina Reuters.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał państwa, korporacje, miasta i instytucje finansowe, do podjęcia ambitnych zobowiązań dotyczących emisji gazów cieplarnianych.