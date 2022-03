Macron: zrobimy wszystko, by powstrzymać wojnę na Ukrainie

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że jest gotów kontynuować dialog z prezydentem Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Odnosząc się do czwartkowego spotkania przywódców NATO i UE podkreślił: "My, Francuzi i zachodni sojusznicy zrobimy wszystko, by powstrzymać wojnę na Ukrainie".



Macron dodał, że "panuje niepewność", co do możliwości użycia przez Rosję "niedopuszczalnych" rodzajów broni lub zaatakowania innych sąsiednich krajów.



Prezydent Francji rozmawiał ostatnio z Putinem we wtorek i była to ich ósma rozmowa od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego. Macron zabiegał o zgodę Putina na zawieszenie broni, ale bezskutecznie.