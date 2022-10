Madryt: Premier Morawiecki: wojna na Ukrainie jest momentem przebudzenia dla Europy

Wojna na Ukrainie jest momentem przebudzenia dla Europy; cenę za pomyłki brukselskich elit płacą zwykli ludzie w Polsce, Hiszpanii i w całej Europie; Europa powinna być uwolniona i bezpieczna od biurokratów - mówił premier Mateusz Morawiecki w Madrycie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Podczas wystąpienia na konwencji hiszpańskiej partii Vox, Morawieckie zwracał uwagę, że wojna na Ukrainie jest "momentem przebudzenia dla Europy". Zaznaczył, że niektóre europejskie elity zostały uwiedzione kontraktami na tani gaz i naiwnie uwierzyły, że Moskwa jest wiarygodnym partnerem. "Kreml zachował się jak diler narkotykowy - sprzedawał gaz tanio, ale dzisiaj prawdziwą cenę tego gazu widzimy w inflacji, wysokich cenach i krwi przelewanej na Ukrainie. Ale to nie elita płaci cenę za te pomyłki, to nie elity brukselskie, to zwykli ludzie, zwykłe rodziny w Polsce, w Hiszpanii i w całej Europie" - podkreślił Morawiecki.

Polski premier nawiązując do Brexitu, zastanawiał się, czy KE czegokolwiek nauczyła się z tego doświadczenia i zauważył, że ostatnio postanowiła pouczać Włochów w jaki sposób mają głosować podczas wyborów w tym kraju. "Straszne, okropne podejście" - ocenił.

"Jestem zadowolony, że wiele narodów podnosi się i zaczynają one rozumieć, że Europa powinna być uwolniona i bezpieczna od swoich grabarzy, biurokratów. Nie jest za późno, powinniśmy zawrócić z drogi prowadzącej do przepaści" - mówił. Ocenił, że może się to wydarzyć tylko pod jednym warunkiem. "Musimy oddać władzę z powrotem prawdziwym twórcom obecnej Europy, jej narodom" - powiedział.

Szef rządu stwierdził też, że ma komentarz "dla tych, którzy rozprowadzają różne dziwne eksperymenty ideologiczne w całej Europie". "Może byście nam po prostu pozwolili żyć normalnym życiem. Może byście uprzejmie nie narzucali swoich idei naszym rodzinom" - mówił.

"Dzisiaj Europa jest nękana ludźmi, którzy chcą otworzyć na siłę drzwi naszych domów i urządzić je od nowa. Nie pozwolimy na to" - mówił.

"Będziemy chronić naszych domów i naszych wartości. Będziemy chronić nasze ojczyzny. Niech żyje normalność, niech żyje solidarność, niech żyje wolność. Niech żyje Polska, niech żyje Hiszpania" - podsumował premier Morawiecki.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.