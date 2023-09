MAEA: brak postępów w rozmowach z Iranem, który ma coraz więcej uranu wzbogaconego do 60 proc.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) nie odnotowała postępów w rozmowach z Iranem o jego programie nuklearnym; kraj ten ma coraz więcej uranu wzbogaconego do 60 proc., czyli w stopniu bliskim uranowi bojowemu - podały w poniedziałek agencje AP i Reuters, cytując poufne raporty MAEA.

Zapasy uranu wzbogaconego do 60 proc. powiększyły się w Iranie w porównaniu z poprzednim raportem sprzed trzech miesięcy i wynoszą obecnie 121,6 kg, ale rosły w wolniejszym tempie niż wcześniej - pisze agencja Reutera. Według źródła dyplomatycznego tempo irańskiej produkcji takiego uranu spadło o dwie trzecie, z około 9 do około 3 kg miesięcznie.

Associated Press ocenia, że zmniejszając produkcję uranu wzbogaconego do 60 proc., Teheran stara się złagodzić napięcia w relacjach z Waszyngtonem w czasie, gdy obie strony negocjują wymianę więźniów i odmrożenie miliardów dolarów irańskich aktywów zablokowanych w Korei Południowej.

W broni jądrowej stosowany jest uran wzbogacony do około 90 proc., który może być wyprodukowany z uranu wzbogaconego do 60 proc. Władze Iranu utrzymują, że ich program nuklearny jest pokojowy, ale dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi ostrzegał, że Irańczycy mają dość uranu, by stworzyć kilka bomb jądrowych, jeśli będą chcieli to zrobić - podała agencja AP.

W nowych kwartalnych raportach, skierowanych do państw członkowskich ONZ, Grossi wyraził ubolewanie z powodu braku postępów w rozmowach z władzami Iranu w sprawie wyjaśnienia obecności śladów uranu w dwóch niezgłoszonych przez nie miejscach - przekazał Reuters.

Według MAEA Iran w dalszym ciągu łamie ograniczenia wynikające z umowy nuklearnej zawartej ze światowymi mocarstwami w 2015 roku. Oenzetowska agencja nie odnotowała również postępów m.in. w sprawie ponownej instalacji kamer monitoringu w placówkach związanych z irańskim programem nuklearnym.

Zgodnie z umową nuklearną JCPOA z 2015 roku Iran nie powinien wzbogacać uranu w stopniu wyższym niż 3,67 proc., czyli do poziomu wystarczającego do napędzania elektrowni atomowej. Po odstąpieniu przez USA od tego porozumienia w 2018 roku Iran znacznie przyspieszył program wzbogacania uranu - przypomina Associated Press.