MAEA: elektrownia atomowa w Zaporożu działa, ale z dużymi zakłóceniami

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi poinformował, że sytuacja w zaporoskiej elektrowni atomowej na Ukrainie jest skomplikowana, ale instalacja działa poprawnie.

Na konferencji prasowej w Wiedniu, tuż po powrocie z Ukrainy Grossi ocenił, że integralność fizyczna obiektu została poważnie naruszona przez Rosjan, ponieważ na ścianach elektrowni są widoczne dziury po kulach i inne uszkodzenia, co jest absolutnie nieakceptowalne i stanowi poważne zagrożenie dla działania elektrowni.



MAEA udało się ustanowić stałą obecność w obiekcie. Z 14 osób, które w ramach misji pojechały do elektrowni, na miejscu pozostało 6, a w dłuższej perspektywie mają zostać dwie. Pozostałe 4 wrócą w przyszłym tygodniu.

Jak zaznaczył Grossi, jego zespół spędził w elektrowni kilka godzin. Ocenił, że systemy bezpieczeństwa są w większości sprawne, jednak pojawiły się zakłócenia, takie jak uszkodzenia kabli i innych elementów instalacji.



Jedną z głównych obaw MAEA jest zespół pracujący w elektrowni, są to eksperci rosyjscy, ukraińscy, ale także rosyjscy żołnierze. Chociaż Grossi nie wątpi w ich profesjonalizm, problemem są napięte relacje między obydwiema stronami.

Grossi zaznaczył, że problemem były także zakłócenia w dostawie energii elektrycznej spoza elektrowni, ze względu na trwające walki. Są one kluczowe dla utrzymania systemu chłodzenia reaktorów, bez którego może dojść do poważnej awarii.



Dyrektor MAEA poinformował też, że wystąpiły problemy logistyczne z dostarczaniem odpowiednich części do obiektu, ale ich skala nie jest poważna.



Jeśli chodzi o radiacje zespół MAEA również poinformował, że sytuacja jest skomplikowana i pojawiły się problemy, ale na razie zostały one opanowane.

Grossi uważa, że na stabilizację sytuacji w elektrowni znacznie wpłynie stała obecność inspektorów MAEA, którzy nieustannie informują o kondycji elektrowni

