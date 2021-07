MAEA: Iran zamierza produkować metaliczny uran wzbogacony do 20 proc.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) poinformowała we wtorek, że Iran planuje rozpocząć produkcję metalicznego uranu wzbogaconego do 20 proc. Miałby on służyć jako paliwo reaktorowe.

Według MAEA produkcja uranu metalicznego będzie procesem wieloetapowym i zajmie sporo czasu. Nie zmienia to jednak faktu, że może zachwiać rozmowami o ożywieniu umowy nuklearnej z 2015 roku, które odbywają się od kilku tygodni z Wiedniu.

MAEA już w lutym br. informowała, że Iran rozpoczął produkcję uranu metalicznego, aby wykorzystać go jako paliwo do jednego ze swoich reaktorów, i podkreślała, że jest to kolejne naruszenie przez Teheran jego zobowiązań, zawartych w umowie nuklearnej z 2015 roku.

W kwietniu Iran zapowiedział, że rozpocznie wzbogacanie naturalnego uranu do 60 procent zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 oraz o dostarczeniu do ośrodka wzbogacania w Natanz 1000 dodatkowych wirówek o zwiększonej wydajności.

Do wyprodukowania bomby atomowej potrzebne jest wzbogacanie uranu do 90 procent.

Zgodnie z porozumieniem nuklearnym z 2015 roku Teheran może wzbogacać uran do 3,67 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U-235 i może posiadać 202,8 kg tego materiału.

Władze Iranu wielokrotnie podkreślały, że program nuklearny tego państwa rozwijany jest tylko w celach cywilnych, takich jak energetyka jądrowa, i nie ma służyć rozwojowi broni.