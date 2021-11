MAEA odrzuca oskarżenia Iranu o wykorzystanie jej kamer do ataku na irański zakład atomowy

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zdecydowanie odrzuciła w najnowszym raporcie oskarżenia Iranu, jakoby kamery Agencji, zainstalowane w irańskich obiektach nuklearnych, posłużyły do czerwcowego ataku na obiekt produkujący wirówki do wzbogacania uranu.

Dyrektor generalny organu MAEA Rafael Grossi "kategorycznie odrzuca pomysł, jakoby kamery Agencji pomogły osobie trzeciej w przeprowadzeniu ataku na kompleks Tesa w Karadżu niedaleko Teheranu w czerwcu" - napisano w raporcie.

Iran 23 czerwca poinformował, że udaremnił przypisaną Izraelowi operację "sabotażu" przeciwko jednemu z obiektów irańskiej Agencji Energii Atomowej (OIEA). Władze irańskie następnie poinformowały MAEA, że "prowadzą dochodzenie w celu ustalenia, czy terroryści użyli sprzętu Agencji".

W wyniku czerwcowego ataku na obiekt Tesa zniszczeniu uległa jedna kamera, służąca do monitorowania obiektu, a druga została poważnie uszkodzona. Od tamtej pory MAEA próbuje bezskutecznie uzyskać zezwolenie Teheranu na naprawę sprzętu. Z kolei Iran twierdzi, że cel ewentualnej wizyty konserwatorów kamer byłby w rzeczywistości zupełnie inny niż ich naprawa.

"To poważnie wpływa na zdolność Agencji do przywrócenia ciągłości wiedzy na temat tego zakładu, która została powszechnie uznana za niezbędną w związku z rozmowami o powrocie do umowy nuklearnej" - napisano w raporcie.

W tym samym raporcie MAEA poinformowała również o wyraźnym wzroście ilości wysoko wzbogaconego uranu, wyprodukowanego przez Iran.

Według szacunków z początku listopada Teheran w nieco ponad dwa miesiące zwiększył swoje zapasy uranu wzbogaconego do 60 proc. z 10 kg do 17,7 kg, natomiast ilość irańskiego uranu wzbogaconego do 20 proc. wzrosła z 84,3 kg do 113,8 kg.

Raport MEAE zostanie przedstawiony Radzie Gubernatorów Agencji, którzy spotkają się 24 listopada w Wiedniu.

Wcześniej w środę OIEA w komunikacie podała, że szef MAEA w poniedziałek przybędzie do Teheranu na rozmowy w sprawie programu atomowego Iranu.

"Szef MAEA oczekiwany jest w poniedziałek wieczorem 22 listopada w Teheranie. We wtorek spotka się z szefem OIEA Mohammadem Eslamim oraz szefem irańskiej dyplomacji Hosseinem Amirem-Abdollahianem" - poinformował rzecznik OIEA.

Jak pisze agencja AFP Grossi 12 listopada skarżył się na brak kontaktu z nowymi władzami Iranu. Trzy dni później irańskie władze poinformowały, że wysłały do niego oficjalne zaproszenie do Teheranu.

29 listopada w Wiedniu mają zostać wznowione rozmowy światowych mocarstw z Iranem w sprawie ożywienia umowy nuklearnej z 2015 roku.