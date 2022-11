MAEA przeprowadziła drugą rotację ekspertów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przeprowadziła kolejną, drugą rotację swoich ekspertów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie - poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Co najmniej czterech ekspertów przybyło do siłowni, by zmienić czterech specjalistów, którzy przebywali tam od miesiąca. Jest to druga rotacja od czasu wizyty Grossiego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej 1 września. Będzie to więc trzeci zespół ekspertów MAEA pracujących w elektrowni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Obecność ekspertów "oznacza, że świat wie, co odbywa się w tej ważnej elektrowni jądrowej zlokalizowanej w centrum strefy wojny" - podkreślił Grossi w komunikacie opublikowanym w czwartek wieczorem na stronie internetowej MAEA.

Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze, na południu Ukrainy, to największa siłownia jądrowa w Europie. Na jej terenie stacjonują rosyjscy żołnierze z ciężkim sprzętem oraz pracownicy rosyjskiego koncernu Rosatom. Obiekt jest okupowany przez siły rosyjskie od początku marca.

W wyniku działań zbrojnych strony rosyjskiej infrastruktura elektrowni była kilkakrotnie odłączana od sieci, a bezpieczeństwo obiektu atomowego, jak przekonuje strona ukraińska, jest poważnie zagrożone.