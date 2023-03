Malawi: Liczba ofiar śmiertelnych cyklonu "Freddy" wzrosła do 190

Co najmniej 190 osób zginęło w Malawi w wyniku uderzenia cyklonu "Freddy" - poinformowało we wtorek Narodowe Biuro Zarządzania Katastrofami. Żywioł, który w sobotę dotarł do wybrzeży południowej Afryki, wciąż sieje spustoszenie.

"Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 99 do 190, jest 584 rannych i 37 osób zaginionych" - podało w komunikacie Narodowe Biuro Zarządzania Katastrofami.

Najbardziej dotkniętym przez żywioł rejonem jest handlowy dystrykt Blantyre, gdzie ogłoszono stan klęski żywiołowej, bowiem ogromne powodzie i ulewne deszcze uszkodziły drogi i mosty, utrudniając zorganizowanie tam akcji humanitarnych.

Mieszkańcy regionu twierdzą, że w błocie nadal znajdują się dziesiątki ciał. W niektórych miejscach we wtorek zaczęły pracować koparki, dzień wcześniej rodziny i ratownicy przeszukiwali ziemię gołymi rękami w strugach ulewnego deszczu.

"Freddy" w sobotę najpierw uderzył w Mozambik, gdzie zrywał dachy z budynków i wywoływał rozległe powodzie wokół portu Quelimane, po czym ruszył w głąb lądu w kierunku Malawi, niosąc ze sobą ulewne deszcze, które spowodowały osunięcia ziemi.

Pełny zakres szkód i ofiar śmiertelnych w Mozambiku nie jest jeszcze znany. W poniedziałek tamtejsze służby informowały o 10 zmarłych.

W miniony weekend cyklon po raz drugi w ciągu ostatniego miesiąca przeszedł przez południową Afrykę. Uformował się na początku lutego u wybrzeży Australii, po czym pokonał 10 000 km ze wschodu na zachód Oceanu Indyjskiego i dotarł do Madagaskaru, a następnie uderzył w Mozambik. Liczba ofiar śmiertelnych wynosiła wtedy 17.

W sumie "Freddy" nęka Ocean Indyjski od 36 dni. Tropikalny cyklon John trwał 31 dni w 1994 roku.