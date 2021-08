Malezja: Do parlamentu nie wpuszczono deputowanych opozycji, którzy chcą dymisji premiera

W Malezji deputowani opozycji próbowali w poniedziałek wejść do parlamentu, aby zażądać dymisji premiera Muhyiddina Yassina po odroczeniu przez niego sesji, ale nie zostali wpuszczeni do gmachu przez policję.

Muhyiddin przełożył zaplanowane na poniedziałek posiedzenie parlamentu, tłumacząc to dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Ale opozycja uznała decyzję szefa rządu za politycznie umotywowane posunięcie, mające na celu zablokowanie wszelkiego sprzeciwu wobec jego przywództwa.

Jak podaje Reuters, opozycyjni deputowani maszerowali w poniedziałek w kierunku budynku parlamentu, ale zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji w bojowym rynsztunku.

"Muhyiddin jako premier upadł dzisiaj" - oświadczył lider opozycji Anwar Ibrahim w przemówieniu wygłoszonym po zawróceniu deputowanych przez policję. Jak przekazał, wszystkich 107 posłów opozycji zjednoczyło się w dążeniu do dymisji premiera za postępowanie wbrew konstytucji i dekretowi króla oraz uniemożliwianie posłom wykonywanie obowiązków.

"Tylko w ten sposób można zakończyć przedłużające się zamieszanie polityczne i skupić się na wysiłkach zmierzających do rozwiązania kryzysu zdrowotnego, gospodarczego i społecznego, z którymi kraj boryka się od 17 miesięcy" - powiedział w oświadczeniu były premier Mahathir Mohamad.

Malezja znajduje się w stanie niepewności politycznej od czasu niespodziewanej rezygnacji Mahathira, która doprowadziła do objęcia władzy przez Muhyiddina w marcu 2020 roku. Gdy wybuchła pandemia Covid-19, Muhyiddin rządził przy pomocy niewielkiej większości i stał na czele niestabilnej koalicji rządowej.

Muhyiddin musi znów mierzyć się z wezwaniami do rezygnacji od zeszłego tygodnia, gdy król Malezji udzielił rządowi - jak podaje Reuters - rzadkiej reprymendy za odwołanie bez jego zgody rozporządzeń, wydanych w ramach obowiązującego od stycznia br. stanu wyjątkowego. Monarcha zażądał, by odwołanie rozporządzeń związanych z pandemią zostało przedyskutowane w parlamencie, ale rząd stwierdził, że nie jest to konieczne.

Lider opozycji Anwar złożył wniosek o wotum nieufności wobec Muhyiddina w związku z komentarzami króla.