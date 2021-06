Malezja: Drony mierzą przechodniom temperaturę i pilnują przestrzegania ograniczeń

Policja w malezyjskim stanie Terengganu używa wypożyczonych od prywatnej firmy dronów do monitorowania mieszkańców – podała w poniedziałek państwowa agencja Bernama. Urządzenia są w stanie zmierzyć temperaturę ciała przechodniów nawet z wysokości 20 metrów.

"Jeśli dron wykryje kogoś z wysoką temperaturą, np. 37,5 stopnia Celsjusza, wyemituje czerwone światło, a nasz personel uda się na miejsce, by zidentyfikować zdradzającą symptomy osobę" - wyjaśnił komendant stanowej policji Rohaimi Md Isa.

Jak dodał, choć na terenie Terengganu operuje 157 zespołów policyjnych do monitorowania obywateli w czasie pandemii, to nie mogą one stale sprawdzać wszystkich miejsc publicznych. Stąd potrzeba wypożyczenia dronów. Ale policja nie ujawniła liczby tych urządzeń. Wcześniej zaś informowała, że latające roboty będą wykorzystywane także do kontroli przestrzegania obowiązujących ograniczeń w podróżach.

Dronów używano do kontroli rozprzestrzeniania się koronawirusa także w Chinach. Jak informował kontrolowany przez tamtejszą partię komunistyczną anglojęzyczny tabloid "Global Times", urządzenia były stosowane m.in. do rozpylania płynu odkażającego i przypominania obywatelom o obowiązujących regulacjach epidemicznych.

1 czerwca Malezja po raz trzeci od początku ogłoszenia stanu pandemii wprowadziła niemal całkowitą blokadę życia gospodarczego i społecznego. Lockdown ma potrwać do 14 czerwca.

W poniedziałek malezyjskie służby medyczne poinformowały o wykryciu 5271 nowych zakażeń koronawirusem i 82 zgonach zakażonych nim pacjentów, przez co ogólna liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do ponad 622 tys., a zgonów w związku z Covid-19 do 3,4 tys. Dotąd przeciwko Covid-19 zaszczepiono ok. 3,5 proc. populacji 32-milionowego kraju.

Tomasz Augustyniak