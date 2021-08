Malezja otworzy śledztwo w sprawie fałszywych certyfikatów szczepień

Malezyjska Komisja Antykorupcyjna (MACC) poinformowała we wtorek, że zbada doniesienia dotyczące lekarzy przyjmujących łapówki od antyszczepionkowców. W zamian za pieniądze niektóre z klinik miały wydawać podrobione certyfikaty szczepień.

"Takie akty, jeśli miały miejsce, stanowią nie tylko korupcję, ale także wystawiają na szwank reputację medyków" - powiedział we wtorek szef MACC Azam Baki, informując, że komisja wnikliwie przeanalizuje sytuację.

W sierpniu dziennik "The Star" napisał, że wiele klinik w stanie Penang na północy kraju odbierało liczne telefony od osób, które nie chciały poddać się szczepieniom przeciwko Covid-19. Dzwoniący zamierzali kupić fałszywe certyfikaty szczepień. Jedna z praktyk medycznych poinformowała na Facebooku o niedoszłych pacjentach proponujących, że zapłacą za szczepionki, ale później ich nie przyjmą.

Zaszczepieni Malezyjczycy cieszą się w pewnymi przywilejami odkąd w drugiej połowie sierpnia władze rozluźniły epidemiczne restrykcje w kilku stanach. W niektórych częściach kraju, w tym w stołecznym Kuala Lumpur, tylko zaszczepione osoby mogą na przykład jadać w restauracjach i odwiedzać targi.

Malezja od kwietnia mierzy się z dwiema kolejnymi falami zachorowań, najczęściej wywołanymi przez wariant Delta koronawirusa.

Nie mogąc sobie poradzić z rosnącą liczbą chorych, władze w czerwcu wprowadziły restrykcyjne przepisy przypominające lockdown z wiosny 2020 r. Wywołało to powszechną frustrację i krytykę rządu za jego sposób na walkę z pandemią. Doprowadziło też do rzadkich w tym kraju protestów ulicznych. W połowie sierpnia, w wyniku rozgrywek politycznych, dotychczasowy premier Muhyiddin Yassin podał się do dymisji.

Ismail Sabri, który zastąpił go na stanowisku szefa rządu, wezwał obywateli do niezwłocznego zaszczepienia się, co ma pomóc w gospodarczym uzdrowieniu kraju. Jego poprzednik zapowiedział wcześniej, że władze podejmą kroki przeciwko tzw. ruchom antyszczepionkowym.

Na przełomie czerwca i lipca znacznie przyspieszyła malezyjska kampania szczepień przeciwko koronawirusowi. Do poniedziałku w pełni zaszczepiono 63,6 proc. dorosłych Malezyjczyków (46,6 proc. wszystkich mieszkańców).

Rząd chce zaszczepić wszystkie dorosłe osoby do końca października. Ujawniono też plany otwarcia kolejno kilku tropikalnych wysp dla zagranicznych turystów, którzy mają zakaz wjazdu od marca 2020 roku.

W ostatnim tygodniu w Malezji notowano średnio ponad 20 tys. nowych infekcji dziennie. We wtorek liczba ta zbliżyła się do 21 tys. Wykryto dotąd ponad 1,7 mln zachorowań - to trzecia największa liczba w regionie, po Indonezji i Filipinach. Na Covid-19 zmarło ponad 16 tys. pacjentów.

Tomasz Augustyniak