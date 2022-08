Malezja: Spikerka Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi przybyła do Malezji

Spikerka Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi przybyła we wtorek do Malezji – podała agencja AP. To drugi przystanek w jej podróży po Azji, która wywołała gniew władz Chin w związku z możliwą wizytą Pelosi na Tajwanie.

Pelosi wraz z delegacją Kongresu USA wylądowała w malezyjskiej bazie sił powietrznych. Ma się spotkać z premierem Malezji Ismailem Sabrim Yaakobem oraz przewodniczącym niższej izby parlamentu tego kraju Azharem Azizanem Harunem.

Malezja jest drugim krajem, po Singapurze, jaki Pelosi odwiedza w ramach rozpoczętej w poniedziałek podróży po Azji. Według zapowiedzi jej biura w następnej kolejności złoży wizytę w Korei Południowej i Japonii.

Uwagę obserwatorów przykuwają jednak głównie spekulacje, że po wizycie w Malezji spikerka Izby Reprezentantów uda się na Tajwan. Przeciwko takiej możliwości stanowczo protestowały komunistyczne władze Chin, które uznają wyspę za część swojego terytorium.

Według źródeł lokalnych i zagranicznych mediów, spikerka Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przyleci na Tajwan we wtorek w godzinach wieczornych. William Yang, korespondent Deutsche Welle na Azję Wschodnią, przekazuje na Twiterze, że samolot z delegacją z USA wyląduje w Tajpej po godz. 22 czasu lokalnego (godz. 14 w Polsce).