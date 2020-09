Malezja: Zakaz wjazdu dla posiadaczy długoterminowych wiz z Indii, Indonezji i Filipin

Obywatele trzech azjatyckich krajów, którzy przez dłuższy czas mieszkali w Malezji, od poniedziałku nie będą mogli tam wrócić – poinformował we wtorek rząd. Wcześniej malezyjskie władze deportowały ponad 20 tys. cudzoziemców i mierzą się ze związaną z tym krytyką.

Malezyjski minister obrony i bezpieczeństwa Ismail Sabri Yaakob poinformował we wtorek, że od 7 września osoby pochodzące z Indii, Indonezji i Filipin nie będą mogły przylecieć do Malezji nawet jeśli posiadają długoterminowe wizy. Będzie to dotyczyło m.in. tych, którzy długoterminowo mieszkają, pracują lub studiują w Malezji albo mają miejscowych małżonków.

Od połowy marca, w ramach pandemicznych restrykcji, władze w Kuala Lumpur nie wpuszczają na swój teren zagranicznych turystów. Stopniowo jednak otworzyły granice dla cudzoziemców, chcących przylecieć do kraju z ważnych przyczyn. Wszyscy wjeżdżający muszą przejść testy w kierunku koronawirusa i odbyć kwarantannę.

Wtorkową decyzję o całkowitym zakazie wjazdu dla obywateli jedynie trzech krajów minister Ismail uzasadnił gwałtownym wzrostem zachorowań na Covid-19. W poniedziałek Indie pobiły światowy rekord rejestrując przeszło 78,5 tys. zakażeń. Tego samego dnia Filipiny odnotowały 3,4 tys. nowych chorych, Indonezja zaś - 2,7 tys.

Decyzja zapadła w czasie, w którym pod adresem malezyjskiego rządu padają oskarżenia o niesprawiedliwe i niehumanitarne traktowanie imigrantów - zwłaszcza napływowych robotników, którzy przez wiele lat zatrudniali się do najgorzej opłacanych i najniebezpieczniejszych zajęć.

W pierwszej połowie sierpnia szef resortu spraw wewnętrznych Hamzah Zainudin ujawnił dane, według których od początku roku służby deportowały ponad 20 tys. zagranicznych pracowników, a kolejne 15 tys. zatrzymały. Najwięcej było wśród nich obywateli Indonezji, a kolejne pod względem liczebności grupy to osoby pochodzące z Bangladeszu, Birmy, Tajlandii, Indii, Chin, Pakistanu, Wietnamu, Nepalu i Kambodży.

W lipcu katarska anglojęzyczna telewizja Al Jazeera wyemitowała film dokumentalny "Locked Up in Malaysia's Lockdown", w którym pokazała sposób, w jaki malezyjskie służby traktowały zatrzymanych napływowych robotników. Autorzy dokumentu sugerowali, że wielu zostało potraktowanych jak przestępcy, choć znaleźli się w trudnej sytuacji bez swojej winy - ich dokumenty traciły bowiem ważność w okresie najostrzejszych pandemicznych ograniczeń, gdy de facto nie działały ani zatrudniające imigrantów firmy, ani urzędy, które mogłyby przedłużyć pozwolenia na pobyt. Masowe deportacje miały objąć zarówno osoby, które pracowały wcześniej nielegalnie, jak i takie, które przez wiele lat uczciwie płaciły podatki.

Zdaniem malezyjskich władz dziennikarze nierzetelnie zaprezentowali ich działania wobec cudzoziemców. W sierpniu policja przeszukała redakcję Al Jazeery w Kuala Lumpur; deportowano pochodzącego z Bangladeszu głównego bohatera filmu, wydając mu dożywotni zakaz wjazdu do Malezji, a dwójce dziennikarzy stacji nie przedłużono wiz. Telewizja poinformowała o skierowanej przeciw sobie kampanii nienawiści po tym, gdy jej pracownicy i osoby, które udzieliły im wywiadów zaczęły otrzymywać groźby śmierci, zaś w mediach społecznościowych udostępniono ich prywatne dane. Z informacji PAP wynika, że Al Jazeera nie zatrudni nikogo na ich miejsce z powodu egzekwowania przez malezyjski rząd drakońskich regulacji, czyniących pracę zagranicznych mediów niezwykle trudną.

Tomasz Augustyniak