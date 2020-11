Malezja zamyka większość stanów i wprowadza ograniczenia po wzroście zakażeń

Malezja wprowadziła w poniedziałek miesięczny zakaz podróży międzystanowych oraz ograniczenia w codziennym życiu dotykające 80 proc. mieszkańców. Decyzję podjęto, gdy liczba dziennych zachorowań na Covid-19 przekroczyła 1700.

Do pilnowania przestrzegania nowo wprowadzonych pandemicznych zasad władze 33-milionowego azjatyckiego kraju zaangażowały tysiące policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy obrony cywilnej i ochotników.

Co najmniej do 6 grudnia we wszystkich, poza czterema, malezyjskich stanach zamknięte są szkoły i uniwersytety, ograniczone godziny funkcjonowania targowisk, stacji benzynowych, sklepów i wielu innych przedsiębiorstw. Nieczynne są meczety - pozwolono jedynie na maksymalnie sześcioosobowe zgromadzenia modlitewne. Pozostałe świątynie mogą działać tylko w tzw. zielonych strefach, gdzie nie występują żadne nowe zakażenia koronawirusem.

Zakazano organizowania wesel, wstępu do publicznych parków i turystyki, a transport publiczny może działać tylko od godz. 6 rano do północy. Otwarte pozostają restauracje, obowiązują w nich jednak ograniczenia liczby gości.

Niedozwolone są podróże międzystanowe oraz przemieszczanie się między dystryktami administracyjnymi wewnątrz stanów, których dotyczą ograniczenia. Wyjątek stanowią osoby wyposażone w policyjne przepustki, w tym te, które muszą się przemieszczać w celach zawodowych.Obostrzenia wprowadzono po tym, gdy w piątek służby medyczne zanotowały rekordową liczbę nowych zakażeń koronowirusem: 1755 przypadków. Przypominają one te obowiązujące w maju i na początku czerwca, w pierwszej fazie odmrażania gospodarki, po trwającym przez kilka tygodni restrykcyjnym lockdownie.

Stan Selangor, miasto Putrajaya, w którym mieści się siedziba rządu, oraz stołeczne Kuala Lumpur pozostają zamknięte już od połowy października. Podobne restrykcje obowiązują w leżącym na wyspie Borneo stanie Sabah. Po przedłużeniu ograniczeń i rozszerzeniu ich na inne części kraju zaostrzone przepisy obejmują już 80 proc. mieszkańców Malezji.

Od początku epidemii miejscowe służby medyczne zanotowały 41,2 tys. zakażeń koronawirusem i 294 zgony. Wyzdrowiało 29,6 tys. pacjentów.

Tomasz Augustyniak