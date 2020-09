Mali: AP: Prezydenta Keita jest w szpitalu

Ibrahim Boubacar Keita, prezydent Mali, obalony w wyniku wojskowego zamachu stanu w zeszłym miesiącu, trafił we wtorek do prywatnej kliniki - poinformowała agencja AP. Nie jest znany powód hospitalizacji ani stan zdrowia malijskiego prezydenta.

Cztery dni temu Keita został zwolniony z aresztu w obozie Kati pod Bamako, gdzie był przetrzymywany przez juntę przez 11 dni.

Keita 18 sierpnia został pojmany przez zbuntowanych żołnierzy i przewieziony przez puczystów do obozu wojskowego Kati na przedmieściach stolicy.

Swą funkcję pełnił w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.