Mali: Do Bamako przybyła delegacja państw Afryki Zachodniej

Delegacja Krajów Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) przybyła w sobotę do Mali, gdzie kilka dni temu junta wojskowa obaliła i uwięziła prezydenta Ibrahima Boubacara Keitę. Delegaci wyrazili nadzieję na owocne rozmowy w Bamako.

Wysłannicy ECOWAS poinformowali, że spotkali się z Keitą w obozie wojskowym Kati pod Bamako, gdzie były prezydent jest przetrzymywany wraz z 16 innymi politykami, w tym z byłem premierem Boubou Cisse. "Widzieliśmy się z nim. Wszystko z nim jest w porządku" - powiedział były prezydent Nigerii Goodluck Jonathan, który przewodniczy delegacji.

Wcześniej wysłanników ECOWAS przyjmowali w ministerstwie obrony członkowie Krajowego Komitetu Ocalenia Ludu, w tym pułkownik Assimi Goita, który w środę przedstawił się mediom jako przywódca puczystów. W planach delegacji jest także spotkanie w Bamako z ambasadorami pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ - Francji, USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Chin.

Keita został we wtorek pojmany przez zbuntowanych żołnierzy, a dzień później pułkownik armii malijskiej Assimi Goita przedstawił się mediom jako przywódca puczystów. Wojskowi zapowiedzieli także, iż zamierzają doprowadzić do "cywilnej transformacji politycznej" i zorganizować wybory w "rozsądnym terminie". Armia zapewniła też honorowanie zawartych przez Mali umów międzynarodowych.

Keita pełnił swą funkcję w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających go do ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.

Zamach stanu w Mali potępiły Unia Europejska i ONZ.