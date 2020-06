Mali: Dwóch członków sił pokojowych ONZ zginęło w ataku na konwój

Dwóch żołnierzy sił pokojowych ONZ w Mali zginęło w sobotę w ataku na ich konwój na północy tego kraju - poinformowała w niedzielę Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna ONZ w Mali (MINUSMA).

Konwój logistyczny zatrzymał się w sobotę wieczorem na drodze łączącej Tessalit i Gao, gdy zaatakowali go niezidentyfikowani uzbrojeni napastnicy i zabili dwóch żołnierzy sił pokojowych - przekazał w oświadczeniu szef MINUSMA Mahamat Saleh Annadif.

Nie sprecyzowano, jakiej narodowości są zabici żołnierze.

Półpustynne tereny północnego Mali od 2012 są areną działań dżihadystycznych grup rebelianckich, powiązanych z Al-Kaidą i Państwem Islamskim. Ich terrorystyczna działalność doprowadziła do śmierci kilku tysięcy osób, a setki tysięcy ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Nierzadko dochodzi tam także do ataków na siły pokojowe i żołnierzy malijskich.

Przemoc dżihadystów z północy Mali rozprzestrzeniła się na rejony centralne oraz na sąsiednie państwa Niger i Burkina Faso.