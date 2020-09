Mali: Obalony prezydent Keita udał się na leczenie do ZEA

Obalony przez juntę wojskową były prezydent Mali Ibrahim Boubacar Keita w sobotę udał się do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na leczenie - poinformował były szef jego gabinetu Mamadou Camara. Keita od wtorku przebywał w szpitalu w Bamako.

Camara powiedział, że 75-letni Keita opuścił Bamako w sobotę wieczorem na pokładzie samolotu wyczarterowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie na prośbę rządzącej obecnie w Mali junty. "To wizyta medyczna, która trwać będzie od 10 do 15 dni" - wyjaśnił.

"Rzeczywiście z przyczyn humanitarnych zaakceptowaliśmy jego wyjazd z Bamako, ale pod pewnymi warunkami" - cytuje agencja AFP słowa jednego z członków wojskowej junty, która 18 sierpnia dokonała przewrotu i obaliła urzędującego prezydenta. Dodał on, że wraz z Keitą w zagraniczną podróż udały się jeszcze dwie osoby.

Keita 2 września trafił do prywatnej kliniki w Bamako, ale nie podano wówczas przyczyn jego hospitalizacji. Cztery dni wcześniej został zwolniony z aresztu w obozie Kati pod Bamako, gdzie był przetrzymywany przez juntę przez 11 dni.

Keita swą funkcję pełnił w Mali przez ostatnie siedem lat. Doszło tam niedawno do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.