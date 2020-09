Mali: Pułkownik Ba N'Daou zaprzysiężony na tymczasowego prezydenta

Emerytowany pułkownik Ba N'Daou został w piątek zaprzysiężony na tymczasowego prezydenta Mali. Nowy prezydent ma sprawować swoją funkcję przez półtora roku, podczas którego władza wróci w ręce cywili. W Mali od zamachu stanu w sierpniu rządzi junta wojskowa.

Stanowisko wiceprezydenta objął przywódca junty pułkownik Assimi Goita. Nowi liderzy zostali zaprzysiężeni przed sądem najwyższym podczas ceremonii w stolicy kraju Bamako - relacjonuje agencja AFP.

Wyboru nowego prezydenta dokonał komitet przejściowy, utworzony przez rządzących wojskowych, którzy 18 sierpnia odsunęli od władzy poprzedniego szefa państwa Ibrahima Boubacara Keitę.

Członkowie junty mają nadzieję, że zaprzysiężenie nowego prezydenta, 70-letniego byłego ministra obrony, doprowadzi do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych na Mali przez jego zachodnioafrykańskich sąsiadów po zamachu stanu - donosi agencja Reutera.

Przedstawiciel zrzeszającej 15 krajów regionu, w tym Mali, Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) wyraził w środę nadzieję, że sankcje zostaną zniesione po inauguracji, ale w tej sprawie nie zapadły jeszcze żadne decyzje - pisze agencja.

Odsunięty od władzy Keita sprawował urząd przez siedem lat. Przed puczem w kraju doszło do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.

Wojskowy zamach stanu potępiły m.in. ONZ i Unia Europejska.