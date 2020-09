Mali: Rządząca junta wojskowa wybrała tymczasowego prezydenta

Były minister obrony Ba N'Daou został w poniedziałek mianowany tymczasowym prezydentem Mali. Wyboru dokonał komitet przejściowy, utworzony przez rządzącą tym krajem wojskową juntę, która w sierpniu obaliła szefa państwa Ibrahima Boubacara Keitę.

O nominacji poinformował szef junty płk Assimi Goita, który został wiceprezydentem.

Nowy prezydent ma pełnić funkcję przez "kilka miesięcy", potem rządy mają wrócić w ręce cywilów. Pod koniec sierpnia władze junty zapowiadały, że w okresie przejściowym miałaby zostać dokonana "rewizja podstaw państwa malijskiego".

Nominacje odbyły się pod naciskiem krajów Afryki Zachodniej, które w zeszłym tygodniu wystosowały do Bamako apel, aby tymczasowy prezydent, który będzie rządził krajem w okresie przejściowym nie dłużej niż 18 miesięcy, był cywilem. Zgodzono się jednocześnie, aby członek wojskowej junty został wiceprezydentem.

Odsunięty od władzy 18 sierpnia Keita swą funkcję w Mali pełnił przez ostatnie siedem lat. Przed zamachem stanu doszło tam do protestów, wzywających do jego ustąpienia z powodu zarzucanej mu korupcji i niezdolności do uporania się z rosnącym zagrożeniem ze strony islamskich dżihadystów w północnych i centralnych rejonach kraju.