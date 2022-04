Malta: Papież odwiedzi grotę Świętego Pawła, odprawi mszę, spotka się z migrantami

Niedziela jest drugim i ostatnim dniem pobytu papieża Franciszka na Malcie. Papież odwiedzi grotę Świętego Pawła, odprawi mszę dla około 10 tys. wiernych i spotka się z grupą migrantów w ośrodku dobroczynnym. Podczas dwudniowej wizyty na wyspie w wystąpieniach papieża obecna jest też wojna na Ukrainie.

Rano Franciszek pojedzie do bazyliki Świętego Pawła w mieście Rabat, gdzie odwiedzi grotę Apostoła Narodów. Tam według tradycji święty Paweł nauczał wiernych podczas pobytu na wyspie, na którą trafił, gdy w 60 roku statek wiozący go z Krety na proces do Rzymu rozbił się podczas burzy. Na Malcie przebywał przez trzy miesiące, szerząc wiarę, i założył tam pierwszą wspólnotę chrześcijańską. Małą grotę odwiedzili św. Jan Paweł II w maju 1990 roku i Benedykt XVI w kwietniu 2010 r.

Po modlitwie w grocie papież odprawi mszę na Placu Spichlerzy we Florianie. Według zapowiedzi Watykanu ma w niej uczestniczyć około 10 tys. wiernych.

W tym samym miejscu w 2001 roku św. Jan Paweł II beatyfikował troje Maltańczyków, a w 2010 roku mszę odprawił Benedykt XVI. Papieską mszę zakończy modlitwa Anioł Pański. Można oczekiwać kolejnych słów Franciszka na temat wojny na Ukrainie i losu uchodźców.

Po południu Franciszek spotka się z migrantami w ośrodku dobroczynnym - "Laboratorium Pokoju Jana XXIII". Ośrodek dla migrantów został założony 51 lat temu przez franciszkanina Dionysiusa Mintoffa. Przebywają w nim głównie osoby z Somalii, Erytrei i Sudanu, które przypłynęły z Libii. W centrum tym udzielana jest pomoc medyczna i prowadzi się działalność edukacyjną w dziedzinie praw człowieka i sprawiedliwości. Papież zwiedzi placówkę prowadzoną przez wolontariuszy, wygłosi przemówienie i odmówi modlitwę.

To będzie ostatni punkt jego wizyty na Malcie. Około godz. 18 odleci do Rzymu.

Na pokładzie samolotu przewidziana jest tradycyjna konferencja prasowa Franciszka.

Z Valletty Sylwia Wysocka