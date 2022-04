Malta: Podczas spotkania z migrantami papież mówił o uchodźcach wojennych z Ukrainy

Papież Franciszek podczas spotkania z migrantami w niedzielę na Malcie mówił o losie uchodźców wojennych z Ukrainy, a wojnę w tym kraju nazwał "niesprawiedliwą i bestialską". Przywołał słowa św. Jana XXIII, który po kryzysie kubańskim w okresie zimnej wojny napisał: niech Bóg "oświeci swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom – wraz z należnym im dobrobytem – także i wspanialszy dar bezpiecznego pokoju".

Przed przyjazdem papieża do ośrodka dobroczynnego "Laboratorium Pokoju Jana XXIII" w Hal Far na południu Malty przed placówką zgromadziła się duża grupa Ukraińców, którzy stali z flagami Ukrainy i śpiewali hymn narodowy, przypominając o losie swojego kraju, który został zaatakowany przez Rosję. Wielokrotnie wznosili okrzyki "Zamknąć niebo nad Ukrainą".

W ośrodku papież zwrócił się do migrantów przybyłych z wybrzeży Libii, mówiąc: "Wasze historie przywodzą na myśl dzieje tysięcy osób, które w minionych dniach zostały zmuszone do ucieczki z Ukrainy z powodu wojny, ale też wielu innych mężczyzn i kobiet, którzy w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i ziemi w Azji, Afryce i obu Amerykach".

"Do nich wszystkich kieruję w tej chwili moje myśli i moją modlitwę" - zapewnił.

Przywołał słowa, jakie wypowiedział w grudniu podczas wizyty w ośrodku dla migrantów na greckiej wyspie Lesbos: "Jestem tu po to, aby powiedzieć, że jestem blisko was. Jestem tu, aby zobaczyć wasze twarze, aby spojrzeć w wasze oczy".

Podkreślił, że w spotkaniu z migrantami w pełni ukazuje się znaczenie motta jego podróży na Maltę: "Okazywali nam niespotykaną życzliwość".

"Tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci na przestrzeni minionych lat doświadczyło katastrofy statku na Morzu Śródziemnym" - przypomniał. Jak dodał, jest też inny rodzaj katastrofy - "katastrofa cywilizacji, która zagraża nie tylko uchodźcom, lecz nam wszystkim".

Franciszek wskazywał, że można uchronić przed tą katastrofą, która "grozi zatopieniem okrętu naszej cywilizacji, jeśli będzie się postępować po ludzku". Jak wyjaśnił, znaczy to "patrzeć na osoby nie jak na liczby, ale ze względu na to, czym są, czyli twarzami, historiami, zwyczajnie mężczyznami i kobietami, braćmi i siostrami".

Wystarczy, że pomyśli się, "że zamiast tej osoby, którą widzę na łodzi lub na morzu, w telewizji albo na zdjęciu, mógłbym być ja, mój syn lub moja córka".

Papież powiedział, że ośrodki recepcyjne muszą być "miejscami człowieczeństwa". Jak zauważył, ludzie opuszczający swój kraj wyjeżdżają z marzeniem o wolności i demokracji. "To marzenie zderza się z twardą, często niebezpieczną, czasem straszną, nieludzką rzeczywistością" - dodał.

Franciszek mówił o "stłumionym wołaniu milionów migrantów, których podstawowe prawa są gwałcone", "niestety czasem przy współudziale właściwych władz" - zaznaczył.

Przypomniał słowa patrona ośrodka - świętego Jana XXIII - z encykliki "Pacem in terris": "Niech Bóg usunie z serc ludzkich wszystko, co może pokój naruszyć, i niech uczyni wszystkich świadkami prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej. Niech ponadto oświeci Swym światłem umysły przywódców narodów, aby zapewniali obywatelom - wraz z należnym im dobrobytem - także i wspanialszy dar bezpiecznego pokoju".

Encyklika ta powstała w 1963 roku po kryzysie kubańskim, w jakim znalazł się świat w okresie zimnej wojny.

Na zakończenie papież odmówił modlitwę o to, aby "aby mógł powstać świat, w którym każdy człowiek jest szanowany w swojej nienaruszalnej godności".

Ośrodek dla migrantów "Laboratorium Pokoju Jana XXIII" został założony 51 lat temu przez franciszkanina Dionysiusa Mintoffa. Przebywają w nim głównie osoby z Somalii, Erytrei i Sudanu. W centrum tym udzielana jest pomoc medyczna i prowadzi się działalność edukacyjną w dziedzinie praw człowieka i sprawiedliwości.

To ostatni punkt wizyty papieża na Malcie. Późnym popołudniem odleci on do Rzymu.

Z Hal Far Sylwia Wysocka