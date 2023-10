Malta: Rozpoczęła się trzecia międzynarodowa konferencja na temat planu pokojowego dla Ukrainy

Na rozpoczętej w sobotę dwudniowej konferencji z udziałem 65 krajów omawiany jest plan oparty na „formule pokojowej” prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rosja nie została zaproszona, Chiny tym razem odmówiły udziału.

"Rośnie międzynarodowe poparcie dla ukraińskiej formuły pokojowej" - oświadczył na otwarciu forum szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

"To naprawdę demonstracja, że światu zależy na sprawiedliwości i zwycięstwie Ukrainy. Nie potwierdziły się fałszywe zapewnienia Rosji o spadku zainteresowania Ukrainą" - podkreślił Jermak.

Plan pokojowy Zełenskiego obejmuje 10 punktów, dotyczących przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy, wycofania wojsk rosyjskich, ochrony dostaw żywności i energii, bezpieczeństwa nuklearnego oraz uwolnienia wszystkich jeńców.

Kancelaria Prezydenta RP zapowiedziała, że Polskę w forum na Malcie będzie reprezentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

"To ważne, że jako Polska jesteśmy obecni w tych dyskusjach. Opowiadamy się za 10-punktowym planem pokojowym Wołodymyra Zełenskiego, bo jego założenia zawierają się w ramach przyjętego prawa międzynarodowego - m.in. co do kwestii nienaruszalności uznanych powszechnie granic" - oświadczył prezydencki minister.

"Na Malcie będzie obecnych wielu przedstawicieli bardzo różnych państw, w tym krajów arabskich czy afrykańskich. To dobra okazja, by odkłamywać rosyjską propagandę, która w wielu miejscach na świecie przynosi wciąż niebezpieczne skutki. Musimy głośno mówić o rosyjskim zagrożeniu neoimperialnym, które wykracza poza samą agresję na Ukrainę" - podkreślił.

Przydacz na Malcie ma też w planach szereg rozmów dwustronnych.

W dwóch poprzednich konferencjach, poświęconych formule pokojowej Zełenskiego - w Kopenhadze i Dżuddzie - uczestniczyli przedstawiciele odpowiednio 15 i 43 kraje.

Rosja nie jest zapraszana na te konferencje. Forum na Malcie nazwała "wydarzeniem jawnie antyrosyjskim". Chiny, bliski sojusznik Rosji, który wysunął własną inicjatywę pokojową, tym razem nie biorą udziału w konferencji.