Malta: Rząd ostrzega przed katastrofą humanitarną w Libii; apeluje do UE o działania

Rząd Malty wezwał we wtorek Unię Europejską do "niezwłocznego" wysłania misji humanitarnej do Libii, ostrzegając, że w przeciwnym razie dojdzie tam do katastrofy na wielką skalę. Zaproponowano pilne przekazanie żywności, sprzętu medycznego i leków dla migrantów.

Apel - określony jako "bardzo skromna propozycja" - umieścił na swoim koncie na Facebooku szef MSZ Malty Evarist Bartolo. Jego zdaniem interwencja UE jest konieczna, bo epidemia koronawirusa pogorszyła już i tak dramatyczną sytuację migrantów w Libii.

"Setki tysięcy migrantów doznaje fizycznego cierpienia w warunkach ograniczonych zasobów żywności, nieadekwatnej opieki medycznej i szybko rosnących opłat za wynajem domów" - pisze Bartolo. Dodaje, że obozy dla uchodźców są przepełnione, wskutek czego tysiące migrantów ucieka z nich, próbując przeprawić się przez morze do Europy.

Tymczasem - jak zaznacza minister - w związku z epidemią koronawirusa Włochy i Malta zamknęły swoje porty, aby wykorzystać swe ograniczone zasoby na opanowanie zarazy. "W tym przerażającym kontekście istnieją wszystkie warunki do wybuchu wielkiej katastrofy humanitarnej" - ocenia Bartolo.

Jak dodaje, maltańska propozycja - wysłania żywności, sprzętu medycznego i leków o wartości co najmniej 100 mln euro - może skłonić migrantów do pozostania na miejscu "zamiast ryzykowania życia na Morzu Śródziemnym w czasie kryzysu i przy bardzo ograniczonych operacjach ratunkowych".

"Musimy obniżyć presję tego kryzysu i nie dopuścić by eksplodował" - oświadczył szef MSZ Malty.

Jak zauważa AFP, rządy Malty i Włoch były w ostatnim czasie krytykowane przez organizacje pozarządowe za decyzję o zamknięciu portów. Mimo to w piątek przedstawiciele Malty uratowali łódź z 67 migrantami, którzy następnie zostali poddani kwarantannie.