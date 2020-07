Malta: Uratowano 95 migrantów z tonącego pontonu

Podczas operacji na Morzu Śródziemnym siły zbrojne Malty uratowały 95 migrantów z tonącego pontonu - poinformowały w poniedziałek późnym wieczorem maltańskie władze.

Ponton, którymi płynęli migranci, znajdował się na północ od wybrzeża Libii.

Już w niedzielę linia dla migrantów potrzebujących pomocy Alarm Phone podała, że ponton jest przeciążony i szybko nabiera wody. Wszyscy migranci zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd i umieszczeni w bazie maltańskiej armii w pobliżu stolicy kraju, Valletty.

Przed dziesięcioma dniami maltańska łódź patrolowa uratowała na Morzu Śródziemnym grupę 63 migrantów, których następnie przewiozła na Maltę. Jeden z migrantów miał pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa. Maltańskie służby medyczne poddały kwarantannie całą grupę.

Tymczasem w ostatnich dniach setki migrantów dotarły na niewielkich łodziach z Afryki Północnej na włoskie wybrzeża. Kryzysowa sytuacja panuje na wyspie Lampedusa. W nocy z niedzieli na poniedziałek grupa mieszkańców wyspy zablokowała drogę domagając się natychmiastowej ewakuacji przybyszów.

Rząd Włoch podjął decyzję o wysłaniu wojska do pilnowania ośrodków dla migrantów, by zapobiec ich ucieczkom. Ostatnio zjawisko to przybrało na sile. Uciekają migranci poddani kwarantannie.

W minionych dniach dziesiątki migrantów umieszczonych w kwarantannie opuściły ośrodki w Porto Empedocle i w mieście Caltanisetta na Sycylii. Policja już zatrzymała wielu uciekinierów, trwają poszukiwania pozostałych.