Małżonki prezydentów Polski i Ukrainy rozmawiały w Kijowie m.in. o projektach edukacyjnych

O swoich obszarach działalności, projektach edukacyjnych i wprowadzonych w obu krajach zasadach i ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa rozmawiały w poniedziałek w Kijowie małżonki prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego - Agata Kornhauser-Duda i Ołena Zełenska.

Polska para prezydencka od niedzieli przebywa z wizytą na Ukrainie. W poniedziałek w Kijowie, jak informuje Kancelaria Prezydenta RP, pierwsze damy obu krajów odbyły krótkie spotkanie, a następnie udały się do Muzeum Nauki Małej Akademii Nauk Ukrainy.

Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Duda rozmawiały o swoich obszarach działalności, projektach edukacyjnych i wprowadzonych w obu krajach zasadach i ograniczeniach w związku z epidemią koronawirusa.

Następnie małżonki prezydentów w Muzeum Nauki Małej Akademii Nauk Ukrainy obejrzały interaktywne ekspozycje. Narodowe centrum, którego działalność skierowana jest na rozpoznawanie, wspieranie i rozwijanie potencjału naukowego dzieci z całego kraju zostało otwarte 3 października br.

Pierwsze damy - jak podaje KPRP - obejrzały w centrum eksponaty edukacyjne, m.in. "rower na kwadratowych kołach", "interaktywną piaskownicę", "most magnetyczny", "płyn ferromagnetyczny" czy "piasek dla superkomputera". Obejrzały też "lustrzany tunel", a także zatrzymały się w miejscu prezentującym dokonania Marii Skłodowskiej-Curie i jej rodziny.

W muzeum przedstawiona została wystawa "Dziwna materia" kanadyjskiego Ontario Science Center, jednego z najbardziej znanych ośrodków naukowo-badawczych na świecie, a jeden z kluczowych eksponatów przybył do Kijowa z Muzeum Matematyki w Nowym Jorku. Wystawy Wielkie wynalazki, Człowiek, Akustyka i Optyka zostały przygotowane specjalnie dla Muzeum Nauki przez polską firmę Strong Interactions, której zespół pracował nad stworzeniem Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

"Łącznie na zwiedzających czeka ponad 120 interaktywnych eksponatów i instalacji, a wszystkie są podróżującymi, dzięki czemu zostanie zrealizowany jeden z celów Małej Akademii Nauk Ukrainy - popularyzacja nauki w najbardziej odległych zakątkach kraju" - podkreślono w informacji Kancelarii.

Muzeum Nauki otwarto w zrewitalizowanym pawilonie "Nauka", który należy do zakresu zarządzania Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

"Organizatorzy określają koncepcję projektu słowem: spektrum; spektrum nauk, odkryć i wrażeń: od wystrzelenia pioruna w cewce Tesli i sterowania robo-ręką do zdolności zobaczenia własnego głosu, dostania się wewnątrz gigantycznej muszli i do lustrzanego tunelu ze złudzeniem optycznym. Największe interaktywne eksponaty to szklany sufit, który zmienia kolor, gdy odwiedzający na tabletach wpisują poprawne odpowiedzi na pytania z zakresu nauki, a także gigantyczna fala wahadłowa. Specjalna instalacja opisuje w jaki sposób znany polski chemik i materiałoznawca Jana Czochralski dokonał przełomu naukowego" - czytamy w informacji Kancelarii Prezydenta.

Podkreślono w niej, że Agata Kornhauser-Duda pogratulowała najbardziej nowoczesnego na Ukrainie centrum naukowego dla najmłodszych. Jednocześnie wyraziła radość z zastosowania wypracowanych w Polsce metod w edukacji dzieci i młodzieży oraz ze współpracy Polski i Ukrainy przy projekcie.