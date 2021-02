Manga ratuje japoński rynek wydawniczy

Sprzedaż drukowanych czasopism i książek spadła w Japonii zaledwie o jeden proc. w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi najmniejszy spadek od roku 2006. Instytut Badań nad Publikacjami w Tokio badający japoński rynek wydawniczy podał, że za rekordowo niskim spadkiem sprzedaży stoi sukces mangi „Miecz Zabójcy Demonów” (Kimetsu no Yaiba).