Marek Kuchciński: wzywamy do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE

Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Marek Kuchciński wezwał w piątek na Twitterze państwa Unii Europejskiej do przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE. Załączył apel sygnowany przez szefów komisji spraw zagranicznych 10 krajów UE, w tym Polski.

"Jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych wzywamy Państwa Członkowskie UE do otwarcia przed Ukrainą realistycznej perspektywy członkostwa w UE poprzez przyznanie jej statusu kraju kandydującego" - głosi tweet Kuchcińskiego.

W załączonym apelu czytamy: "My, przewodniczący komisji spraw zagranicznych naszych parlamentów przyjmujemy z zadowoleniem konkluzje Rady Europejskiej, przyjęte 30 maja 2022 roku.

Szósty pakiet sankcji wobec Rosji, który dotyczył ropy i produktów naftowych dostarczanych z Rosji do państw członkowskich, był silnym sygnałem świadczącym o zobowiązaniu Europy do przerwania zależności europejskiej energetyki od Rosji oraz ograniczenia podatności Europy na wykorzystywanie energii jako broni przeciw Wspólnocie.

Dzień dzisiejszy to punkt zwrotny w historii Europy, który daje UE szansę na odegranie proaktywnej roli na szczeblu regionalnym oraz globalnym i budowanie geopolitycznej potęgi Unii, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływów Rosji w krajach sąsiadujących z UE.

Większość Europejczyków popiera akcesję Ukrainy do Unii i absolutna większość Ukraińców pragnie, by Ukraina weszła do Unii Europejskiej. Jest to integralna część Europy, a my musimy być silni i przekonujący w naszej reakcji na wolę Ukrainy wejścia do UE. Przyjmujemy też do wiadomości, że są inni kandydaci, którzy chcą akcesji do UE.

Ukraińcy walczą o swój kraj, życie, wolność i demokrację - o te same wartości, których chcemy jako fundamentu Europy. A zatem przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej byłoby silnym politycznym sygnałem poparcia dla Ukrainy i nadziei dla niej, stanowiłoby też potwierdzenie naszego przywiązania do naszych ideałów politycznych i przekonań będących podwalinami UE.

W tym duchu apelujemy do państw członkowskich Unii Europejskiej o otwarcie przed Ukrainą realnej szansy na członkostwo w UE poprzez przyznanie jej statusu państwa kandydata podczas nadchodzącej Rady Europejskiej 23-24 czerwca 2022 roku".

Apel podpisali szefowie komisji spraw zagranicznych parlamentów: Chorwacji, Czech, Belgii, Bułgarii, Estonii, Węgier, Irlandii, Litwy i Łotwy. Ze strony polskiej dokument sygnowali Marek Kuchciński i przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych Bogdan Klich.