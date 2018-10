Marek Siergiej, Promotech: problemem czas przekraczania granicy

Współpracę z podmiotami zza wschodniej granicy traktujemy bardzo poważnie, przy czym nie są to proste relacje handlowe, ale znacznie głębsze - przekonuje Marek Siergiej, prezes spółki Promotech z Białegostoku.

- Staramy się podwyższać poziom współpracy poprzez produkcję komponentów i montaż wyrobów finalnych po stronie białoruskiej - powiedział Marek Siergiej w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku . - Chodzi o to, żeby jak największa część wkładu była po tamtej stronie. Oczywiście nie 100 proc., tego nigdy nie osiągniemy, ale proste elementy typu opakowania, nalepki czy wiązki kablowe jak najbardziej. Później nasz partner sprzedaje te wyroby na terenie Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. Poziom tej współpracy tylko w tym roku przekroczył kwotę 2,5 mln euro.Marek Siergiej podkreśla, że największym problemem w rozwijaniu współpracy jest granica. - Mamy możliwość szybkiego reagowania na problemy, tymczasem nawet przyjazd do nas kilku operatorów na szkolenie z obsługi maszyn czy obsługi montażowej stanowi duże wyzwanie, bo wcale nie jest łatwo uzyskać dla nich wizy do Polski. Kolejki w konsulatach, problem z wypełnianiem dokumentów, z przyznaniem wizy - z tym wszystkim borykamy się na co dzień - mówi prezes Promotechu.Przekonuje, że to właśnie bariery natury administracyjno-biurokratycznej stanowią największy problem.- Drugim jest czas przekraczania granicy. Kolejki na przejściach granicznych to prawdziwa zmora, a odprawy ciągną się często godzinami po jednej i drugiej stronie granicy - mówi.Promotech jest producentem zaawansowanych technologicznie elektronarzędzi i sprzętu dla przemysłu.