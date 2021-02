Mario Draghi otrzymał od prezydenta misję utworzenia włoskiego rządu

Profesor ekonomii Mario Draghi otrzymał w środę od prezydenta Włoch Sergio Mattarelli misję utworzenia nowego rządu. Zgodnie z oczekiwaniami szefa państwa były prezes Europejskiego Banku Centralnego ma stworzyć gabinet ekspertów o "wysokiej randze".

Po trwającej ponad godzinę rozmowie z prezydentem 73-letni Draghi powiedział dziennikarzom, że przyjął od niego mandat świadom tego, w jak trudnym momencie jest kraj z powodu pandemii oraz wywołanego nią kryzysu gospodarczego i społecznego.

Zastrzegł, że swoją ostateczną decyzję, czy stworzy gabinet ogłosi po zakończeniu konsultacji. Wyraził nadzieję, że ich rezultat będzie pozytywny, a reakcja ugrupowań politycznych będzie "odpowiedzialna".

"Mamy do dyspozycji nadzwyczajne środki z Unii Europejskiej" i szansę na działanie dla dobra przyszłych pokoleń i "spójności społecznej"- dodał.

Mario Draghi jest najbardziej znanym na świecie włoskim ekonomistą. W latach 2005- 2011 był prezesem włoskiego banku centralnego, a następnie do 2019 roku szefem Europejskiego Banku Centralnego. Na jego kadencję przypadł ciężki kryzys finansowy, zwłaszcza w strefie euro. Deklarował wówczas, że trzeba zrobić wszystko, co można, by ratować wspólną europejską walutę.

Europejskie media podkreślają, że ekonomista, który ocalił euro, spróbuje teraz wyprowadzić swój kraj z ciężkiego kryzysu. Nie wiadomo jednak, jak duże otrzyma poparcie ze strony sił politycznych. Jak się zauważa, sceptyczny wobec niego jest współrządzący dotąd Ruch Pięciu Gwiazd.

Misja powierzona Draghiemu to druga próba rozwiązania kryzysu rządowego, do jakiego doszło po dymisji premiera Giuseppe Contego 26 stycznia.

We wtorek fiaskiem zakończyły się starania na rzecz rekonstrukcji dotychczasowej koalicji centrolewicy i Ruchu Pięciu Gwiazd oraz powołania trzeciego już rządu Contego.

W reakcji na ten impas prezydent Mattarella oświadczył, że obecna pandemia nie pozwala na rozpisanie wyborów parlamentarnych i że w związku z poważnym kryzysem na jej tle trzeba natychmiast powołać rząd o "wysokiej randze", który "nie będzie identyfikował się z żadną formułą polityczną". Szef państwa zaapelował do ugrupowań parlamentarnych o udzielenie poparcia takiemu gabinetowi.

Mario Draghi urodził się w 1947 roku w Rzymie. W wieku 15 lat w krótkim odstępie czasu stracił oboje rodziców.

W 1970 roku ukończył ekonomię na rzymskim uniwersytecie La Sapienza, a tematem jego pracy była integracja ekonomiczna, w której skrytykował twierdzenia, że nie ma warunków do stworzenia projektu wspólnej europejskiej waluty.

Następnie Draghi zrobił doktorat w Instytucie Technologicznym w Massachusetts (MIT) pod kierunkiem Franco Modiglianiego, przyszłego laureata Nagrody Nobla z ekonomii.

W kolejnych latach był nauczycielem akademickim na uniwersytetach w Trydencie, Padwie, Wenecji i Florencji.

Od 1984 do 1990 roku był dyrektorem wykonawczym Banku Światowego. Następnie zajmował stanowisko dyrektora generalnego włoskiego Skarbu Państwa.

Jego nazwisko nosi ustawa regulująca krajowy rynek finansowy (ustawa Draghiego) z 1998 roku. Uczestniczył w wielkim procesie prywatyzacji.

Po kilkuletniej pracy w kierownictwie banku inwestycyjnego Goldman Sachs w grudniu 2005 roku Mario Draghi został na 6 lat prezesem centralnego banku włoskiego, Banca d'Italia.

Od 2011 do 2019 r. kierował Europejskim Bankiem Centralnym (EBC).

W związku z nominacją włoskie media przypominają jego słowa z 2012 roku, a więc z okresu ciężkiego kryzysu finansowego, gdy ogłosił w Londynie, że EBC zrobi wszystko co możliwe ("whatever it takes"), by uratować euro. Brytyjskie dzienniki "Financial Times" i "The Times" ogłosiły go wtedy Człowiekiem Roku w uznaniu dla tego, jak zarządzał kryzysem. W 2018 roku magazyn "Forbes" umieścił go na 18. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

W lipcu 2020 roku papież Franciszek powołał Draghiego do Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.