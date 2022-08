Maroko: Do 23 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku autokarowego w pobliżu Casablanki

Do 23 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku autokarowego, do którego doszło w środę w Maroku, ok. 50 km na wschód od Casablanki - podała lokalna służba zdrowia. 36 osób jest rannych. To jedna z najbardziej tragicznych katastrof drogowych w tym kraju w ostatnich latach.

Wcześniej w środę wstępny raport lokalnych władz mówił o 15 ofiarach śmiertelnych i 37 rannych.

Według raportu lokalnych władz autokar przewrócił się na zakręcie na drodze krajowej w prowincji Churibka. Wśród ofiar nie było zagranicznych turystów.

Autokar kursował między Casablanką a wiejskim regionem Ait Aatab, w pobliżu miasta Beni Mellal, u podnóża Atlasu Wysokiego.

Jak pisze agencja AFP, w Maroku, podobnie jak w całym Maghrebie, do wypadków drogowych dochodzi bardzo często i w wielu przypadkach są one tragiczne w skutkach. Według statystyk marokańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kraju każdego roku na drogach ginie średnio prawie 3500 osób, a 12 000 doznaje poważnych obrażeń.