Maroko: Godzina policyjna i ograniczenia związane z Covid-19 także dla turystów

W Maroku w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiczną od wtorku obowiązuje godzina policyjna; rząd wprowadził także ograniczenia w przemieszczaniu się pomiędzy dużymi miastami - poinformowały marokańskie władze.

Po miesiącach zamknięcia Maroko otwiera się na zaszczepionych turystów, niemniej także ich obejmą nowe restrykcje covidowe.

Godzina policyjna będzie obowiązywać od godz. 21. do 5. rano. Przemieszczanie się pomiędzy Casablancą, Agadirem i Marrakeszem będzie dozwolone tylko dla zaszczepionych i tych, którzy mają konkretny powód podróży. Te same zasady będą obowiązywać przemieszczających się pomiędzy prefekturami i prowincjami - podaje dziennik "Le Figaro", powołując się na ambasadę Maroka we Francji.

Zgromadzenia będą ograniczone do 25 osób, a hotele i obiekty turystyczne nie będą mogły przyjmować gości powyżej limitu 75 proc. swojej pojemności.

W opinii "Le Figaro", nowe obostrzenia wywrą negatywny wpływ na turystykę Maroka, które liczyło na poprawę po 70-procentowych spadkach w pierwszej połowie bieżącego roku.

Od tygodnia liczba nowych przypadków Covid-19 w Maroku waha się pomiędzy 4 a 9 tys. dziennie. Według amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w poniedziałek w pełni zaszczepionych było ponad 29 proc. mieszkańców tego kraju, co jest jednym z najlepszych wyników szczepień przeciw Covid-19 w Afryce.