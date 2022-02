Maroko otwiera się na turystów. To zaskoczyło nawet linie lotnicze

Obawiając się wybuchu niekontrolowanej epidemii rząd Maroka 29 listopada 2021 roku zamknął granice. Oznaczało to także anulowanie setek lotów tygodniowo realizowanych przez wszystkich przewoźników. Pasażerowie, który mieli lecieć z Polski liniami Ryanair i Wizz Air po tym terminie otrzymali powiadomienie, że bilety zachowują ważność, ale konieczna jednak będzie nowa rezerwacja.

Władze marokańskie w listopadzie 2021 roku zamknęły granice, obawiając się, że pasażerowie, a zwłaszcza turyści przybywający z Europy, przyczynią się do rozprzestrzeniania pandemii COVID-19. Od 29 listopada 2021 roku nie latały samoloty rejsowe i czarterowe. Cudzoziemcy, którzy nie zdążyli wyjechać z Maroka, byli ewakuowani do swoich krajów samolotami w ramach narodowych misji humanitarnych. Biura podróży anulowany także wyjazdy turystyczne i zwracały wpłacone pieniądze za wycieczki.



Zobacz także: Hiszpania: Bogaci przenoszą się do Andory



Ryanair, realizujący kilkaset lotów tygodniowo z europejskich lotnisk do Maroka, podjął najpierw decyzję o wstrzymaniu połączeń do końca grudnia, a następnie przedłużył ten okres do maja 2022 roku. Podobnie uczynili inni przewoźnicy. Teraz pojawiła się jednak możliwość odblokowania ruchu lotniczego, bowiem od dziś władze Królestwa Maroka ponownie otworzyły granice.

Obowiązkowe testy PCR dla wszystkich

Wszyscy przylatujący pasażerowie będą musieli posiadać zaświadczenie o zaszczepieniu i przyjęciu dodatkowej dawki przypominającej. Poza tym konieczne jest legitymowanie się negatywnym wynikiem testu PCR na obecność koronawirusa, wykonanym na co najwyżej 48 godzin przed lotem.



Dla marokańskiej gospodarki, szczególnie sektora turystycznego, jest to bardzo ważna decyzja. Do zakończenia zimowego sezonu pozostało jeszcze kilka tygodni i być może skuszeni niskimi cenami Europejczycy pojawią się na tamtejszych plażach i w hotelach. W całym 2021 roku Maroko odwiedziło o 20 milionów turystów mniej niż w rekordowym 2019 roku.



Czytaj również: Warte 6,6 mld dol. połączenie linii lotniczych



- Dla nas wiadomość o otwarciu przestrzeni powietrznej dla ruchu lotniczego jest bardzo dobrą decyzją. Loty realizowane przez Ryanaira na trasie z Balic do Agadiru cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Samoloty latały na tej trasie pełne - powiedziała WNP.PL rzeczniczka lotniska Kraków Balice Natalia Vince.



Loty z kilku polskich lotnisk realizowane były przez linie Ryanair i Wizz Air, a lotniskami docelowymi w Maroku były Agadir i Marrakesz.