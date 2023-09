Maroko: Po tragicznym trzęsieniu ziemi do kraju płyną oferty pomocy i wyrazy solidarności z całego świata

Przywódcy wielu państw świata zaoferowali Maroku pomoc po piątkowym trzęsieniu ziemi, w którym 1037 osób poniosło śmierć, a 1200 zostało rannych. Z wielu krajów napływają wyrazy współczucia i solidarności.

Algieria, która dwa lata temu zerwała stosunki dyplomatyczne z Marokiem, oznajmiła w sobotę, że otworzy swą przestrzeń powietrzną dla lotów humanitarnych i medycznych do Maroka. Biuro prezydenta Algierii zaznaczyło, że jest gotowe dostarczyć pomoc humanitarną oraz zaoferować zasoby materialne i ludzkie w geście solidarności wobec Maroka.

Prezydent Turcji, gdzie w lutym z powodu trzęsienia ziemi zginęło ponad 50 tys. osób, Recep Tayyip Erdogan zapewnił, że jego kraj "stoi u boku swych marokańskich braci", zaś tureckie MSZ oznajmiło, że Ankara jest gotowa dostarczyć wszelkiej pomocy, by "uleczyć rany po trzęsieniu ziemi w Maroku". Wspomniano m.in. o ratownikach oraz 1000 namiotów.

Prezydent USA Joe Biden zapewnił, że jego kraj jest "gotów dostarczyć wszelką niezbędną pomoc", zaś prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował wsparcie w postaci artykułów pierwszej pomocy. Gotowość pomocy zgłosiły też hiszpańskie służby ratunkowe.

Minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen oznajmił, że jego kraj "wyciąga rękę do Maroka w tej trudnej chwili". Izraelskie służby medyczne i ratunkowe Magen David Adom poinformowały, że ich dyrektor skontaktował się z marokańskim Czerwonym Półksiężycem, oferując pomoc. "Przedstawiciele Magen David Adom szykują się do wylotu w ciągu kilku następnych godzin" - podano w oświadczeniu, dodając, ze także delegacje izraelskiego resort zdrowia i sił obrony Izraela szykują się do pomocy.

Premier Polski Mateusz Morawiecki napisał na X (d. Twitter): "Tragiczne wieści z Maroka. Trzęsienie ziemi pochłonęło setki ofiar. Brak słów by opisać skalę tej potwornej katastrofy. Jesteśmy myślami z rodzinami ofiar".

Papież Franciszek przekazał wyrazy "głębokiej solidarności" z Marokiem. Kondolencje rodzinom ofiar złożył prezydent Chin Xi Jinping, wyrażając nadzieję, że kraj zdoła się wkrótce odbudować.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jego kraj "jest solidarny z Marokiem w tym trudnym czasie".

Gotowość pomocy zadeklarowało też wiele innych państw, w tym Niemcy, Tunezja, Rumunia, Tajwan. Wyrazy współczucia przekazały m.in. Rosja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.