Maroko przywróciło kontrolowanie granicy z Hiszpanią w Ceucie

Po ponad 72 godzinach od rozpoczęcia masowego napływu nielegalnych imigrantów do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, władze Maroka przywróciły w środę kontrolę na granicy z tym autonomicznym miastem. Od poniedziałku dotarła tam, głównie wodą, rekordowa liczba obywateli Maroka.

W krótkim komunikacie rząd Pedro Sancheza podziękował w środę rządowi w Rabacie za przywrócenie kontroli i porządku na granicy marokańsko-hiszpańskiej w Ceucie.

Gabinet Sancheza wskazał, że władze Maroka "łagodzą swoją postawę" w sprawie kryzysu migracyjnego w tej północnoafrykańskiej enklawie Hiszpanii.

Z szacunków hiszpańskiego rządu wynika, że od poniedziałku dotarła do Ceuty rekordowa liczba nielegalnych przybyszów - ponad 8 tys. osób. Z kolei, jak szacuje premier ceutyjskiego rządu Juan Jesus Vivas, w sumie do autonomicznego miasta mogło wedrzeć się już kilkadziesiąt tysięcy osób, głównie młodych Marokańczyków.

Według danych rządu Hiszpanii do środowego przedpołudnia służbom policyjnym udało się deportować z Ceuty do Maroka 4800 nielegalnych imigrantów, w większości obywateli tego północnoafrykańskiego kraju.

Głównym powodem zaniechania kontroli granicy w Ceucie przez władze Maroka, co potwierdziły służby dyplomatyczne tego kraju, było przyjęcie w kwietniu do szpitala w hiszpańskim Logrono Ibrahima Ghaliego. Szef Frontu Polisario - walczącego o oderwanie od Maroka Sahary Zachodniej - trafił do placówki medycznej pod zmienionym nazwiskiem.

Tymczasem, jak podała hiszpańska policja, w środę rano doszło pod ambasadą Maroka w Madrycie do protestu w związku z sytuacją w Ceucie. Funkcjonariusze zatrzymali pięciu najbardziej krewkich uczestników manifestacji, na którą przybyło blisko pół tysiąca osób. Część z nich wzięła udział w starciach z policją.

