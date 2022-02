Maroko sprowadziło drony wojskowe w pobliże hiszpańskiej Ceuty i Melilli; niepokój w Madrycie

Władze Maroka nabyły 12 tureckich dronów wojskowych, którymi, jak twierdzą, zamierzają zwalczać przemyt narkotyków i nielegalną imigrację. Zakup sprzętu militarnego wywołał niepokój w Hiszpanii sąsiadującej z Marokiem przez jej północnoafrykańskie enklawy Ceutę i Melillę.

Według wtorkowego wydania dziennika "La Razon" niepokój o wzmocnieniu przez Rabat swoich sił zbrojnych wynika z faktu, że drony wojskowe TB2 trafiły do baz armii marokańskiej zlokalizowanych w sąsiedztwie Ceuty i Melilli.

Gazeta podkreśliła zaniepokojenie hiszpańskich parlamentarzystów nowym zakupem Rabatu w Turcji. Odnotowała też, że zapytanie w tej sprawie do rządu Hiszpanii Pedro Sancheza skierował już senator lewicowego ugrupowania Compromis Carles Mulet. W dokumencie napisał, że pozyskane przez Rabat drony służą "do ataku, a nie do patrolowania" terenu.

W odpowiedzi na zapytanie Muleta rząd Sancheza potwierdził, że posiada wiedzę o nowym uzbrojeniu wojsk marokańskich. Zbagatelizował jednak obawy senatora dotyczące zagrożenia dla bezpieczeństwa Hiszpanii.

"Każdy kraj suwerennie zarządza ochroną swoich granic, korzystając z takich środków, jakie uzna za właściwe", napisał w odpowiedzi na pytanie Muleta gabinet Sancheza.

"La Razon" z powątpiewaniem przyjmuje argumentację władz marokańskich, według których Rabat miałby bojowymi dronami TB2, zdolnymi do przenoszenia pocisków, zwalczać przemyt narkotyków lub zjawisko nielegalnej imigracji do Hiszpanii.

Stołeczna gazeta twierdzi, że to właśnie bierność służb granicznych Maroka prowadzi do masowego napływu do Hiszpanii nielegalnych imigrantów, zarówno docierających tam wodą, jak i lądem przez Ceutę i Melillę.

Madrycki dziennik przypomniał, że w naznaczonym koronakryzysem 2020 r. Rabat wydał na zbrojenia o 30 proc. więcej pieniędzy niż we wcześniejszym roku. Przypomniał przy okazji, że rząd Maroka zakupił nowoczesny sprzęt wojskowy głównie od USA i Francji.

