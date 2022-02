Maroko: Zaniepokojone setkami hiszpańskich pojazdów wojskowych w Melilli

Marokańskie media wyraziły zaniepokojenie pojawieniem się w przylegającej do tego kraju hiszpańskiej enklawie Melilli dużej liczby pojazdów wojskowych. Madryt, potwierdzając ich wysyłkę, zapewnił, że prowadzi tylko testy logistyczne.

Marokańskie gazety "Dalil Rif" i "Nador City" z niepokojem opisały pojawienie się na ulicach Melilli "kilkudziesięciu hiszpańskich czołgów".

Wskazały też, że hiszpańska armia sprowadziła do enklawy m.in. transportery opancerzone oraz ciężarówki wojskowe.

Tymczasem dowództwo hiszpańskiej marynarki wojennej, potwierdzając na Twitterze masową wysyłkę pojazdów, wyjaśniło, że chodziło tylko o przeprowadzone pomiędzy 15 i 16 lutego ćwiczenia w Melilli "służące jedynie testowaniu możliwości logistycznych" okrętu Ysabel.

W komunikacie sprecyzowano, że na wyprodukowaną w 2021 r. jednostkę udało się załadować łącznie 126 pojazdów i 13 kontenerów o łącznej wadze 2200 ton.

Testy logistyczne w Melilli zostały przeprowadzone zaledwie tydzień po ujawnieniu przez hiszpańskie media, że do położonej po drugiej stronie granicy marokańskiej bazy wojskowej Rabat sprowadził ostatnio drony wojskowe TB2. Podobny sprzęt miała otrzymać też jednostka militarna zlokalizowana koło Ceuty, drugiego autonomicznego miasta Hiszpanii sąsiadującego z Marokiem.

Hiszpański senator lewicowej partii Compromis Carles Mulet wskazywał w styczniu w piśmie skierowanym do rządu Pedro Sancheza, że argumenty władz marokańskich o zwalczaniu dwunastoma nabytymi w Turcji dronami TB2 przemytu narkotyków i nielegalnej imigracji jest mało wiarygodne, gdyż służą one do "ataku, a nie patrolowania".

Madrycki dziennik "La Razon" przypomniał, że tylko w 2020 r. Rabat wydał na zbrojenia o 30 proc. więcej środków niż we wcześniejszym roku. Zakupy nowoczesnego sprzętu wojskowego Maroko prowadziło głównie w USA i we Francji.

Marcin Zatyka